寒流來襲推升心血管疾病風險 南山人壽籲保暖之外也要顧保障

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
冬季冷氣團與寒流接連報到，心血管疾病風險隨之提升，南山人壽提醒民眾應定期檢視自身保障是否足夠，為健康風險做好準備。圖／南山人壽提供
冬季冷氣團與寒流接連報到，全台各地氣溫驟降，也讓心血管疾病風險隨之提升。低溫容易造成血管收縮、血壓上升，增加心肌梗塞、腦中風等急性心血管事件發生機率，南山人壽提醒，冬季是心血管疾病的高風險時期，民眾除了留意保暖與生活作息外，也應定期檢視自身保障是否足夠，為健康風險做好準備。

心血管疾病非好發於長輩，也是中壯年不可忽視的「隱形殺手」。現代人生活壓力大且生活習慣不佳，經常外食、缺乏運動、熬夜等，導致中壯年族群發生心血管疾病的案例屢見不鮮。根據健保署調查，腦血管疾病與心臟疾病的醫療支出高居健保給付前列，一旦發病，隨之而來的往往是高額的治療費用，以及長期的復健照護支出。若身為家中經濟支柱，財務壓力與照顧壓力更巨大。

南山人壽表示，心血管疾病往往來得突然，治療過程可能涉及住院、手術、長期復健等多項費用，因此除基本醫療保險外，強化具備針對心血管疾病加強保障，並可提供一次性給付的專屬保險，以利在關鍵時刻發揮實質幫助。「南山人壽心心相惜生活習慣健康保險（HLD）」除了強化因不良生活習慣造成之心血管疾病保障，更具備以下保障特色，當疾病發生時，能夠緩解醫療費用支出、補貼因休養而中斷的收入、減輕家庭經濟負擔，更安心專注於治療與復原：

・針對重度/輕度特定傷病提供生活習慣守護一次性給付，得以靈活因應治療；

・提供特定心血管手術暨特定處置保障及醫材補助；

・提供豁免保費機制，讓保障安心不中斷。

以40歲女性投保繳費20年期「南山人壽心心相惜生活習慣健康保險（HLD）」一單位，年繳保費新台幣11,520元，若於保險期間，保戶於50歲時因稍運動就喘氣、疲累，經醫師診斷三尖瓣閉鎖不全，接受心臟瓣膜開心手術「置換三尖瓣膜」，預計可獲得100%生活習慣守護保險金100萬元、特定心血管手術暨特定處置醫療保險金2萬元、特定心血管醫材補助保險金5萬元，合計總給付金額為107萬元。

南山人壽作為永續健康領航者，持續關心民眾健康，面對冬季的健康風險，呼籲從日常保暖、規律作息做起，同時定期檢視自身保險保障。透過事前準備與風險管理，為心血管疾病可能帶來的健康與財務挑戰預作準備，讓自己與家人在寒冬中多一分安心、多一層防護。

