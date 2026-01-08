群益證複委託滿額送 AirPods Pro 3、百萬發財金加碼抽

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
群益金鼎證券準備象徵好運的「探奇紅包」與「群益發財乖乖」、「新春發財水」，提供民眾可至群益金鼎證券全台分公司索取。群益金鼎證券／提供
迎接新春，群益金鼎證券推出期間限定複委託回饋活動，投資人完成指定條件，即有機會獲得 AirPods Pro 3、探奇發財金等多項好禮；群益同時準備象徵好運的探奇紅包與群益發財乖乖、新春發財水，提供民眾可至群益金鼎證券全台分公司索取，多重好禮同步登場，為投資人新年度布局全球市場增添祝福。

群益金鼎證券表示，近年越來越多投資人放眼國際，尋找海外投資機會，因此群益證延續既有「全球投資王」活動內容，並搭配新春檔期加碼回饋。凡新開立證券戶並完成複委託戶或信託戶者，即可享有超商商品卡回饋；活動期間內完成首次複委託成交，還可再獲加碼。並且透過「群益一戶通」服務，投資人無須另開外幣帳戶，即可直接以台幣交割海外股市，投資流程更簡單，協助投資人輕鬆跨出海外投資第一步。

群益同步推出新春滿額贈，針對2025年12月1日後新增的複委託全新戶，只要於2026年1月1日至2月28日期間，完成海外股市複委託交易累積滿額，即可獲得 AirPods Pro 3，讓投資成果不只反應在帳面上，也化為實用好禮。

群益也推出年味滿滿的新春發財水抽獎活動，投資人於活動期間掃描發財水上的專屬QR code，即可參加探奇發財金抽獎，獎項共188組，總獎金超過百萬元，可折抵電子交易手續費。同時，群益也準備象徵好運的探奇紅包、群益發財乖乖等好禮，供民眾至群益金鼎證券全台分公司索取，陪伴投資人迎接新年好兆頭。

群益金鼎證券指出，未來將持續推出海外股市回饋活動，陪伴投資人在新春開局就穩健布局全球市場，為馬年揭開好彩頭。群益也將持續優化複委託交易體驗與市場資訊服務，協助投資人即時掌握國際市場動態，實踐買美股選群益的品牌承諾。

