快訊

115學測社會／留意關稅衝擊、生成式AI等時事題 合科命題比例增加

女童剪蔡英文髮型 本尊半夜親回：未來當總統也不是問題

小北百貨賣簡體字作業袋掀熱議！官方急下架全網讚爆：這反應給100分

全台大專瘋模擬交易 凱基證券校園競賽掀投資學習熱潮

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券舉辦校園模擬交易競賽，掀起全台大專院校投資學習熱潮。凱基證券／提供
凱基證券舉辦校園模擬交易競賽，掀起全台大專院校投資學習熱潮。凱基證券／提供

臺灣證券交易所資料顯示，自2023年開放滿18歲可自行開戶後至2025年9月，台股20歲以下年輕投資人開戶占比已從3.06%大幅增加到4.73%，成為各年齡層中成長比例最高的一群。隨著投資年齡層逐年下降以及金融知識需求日益升高的趨勢，凱基證券持續透過更輕鬆、更容易理解的方式，推動金融教育的普及化，日前攜手全台大專院校舉辦「校園模擬交易競賽」，吸引超過3,500名學生熱情參與，展現年輕世代對投資理財的高度關注與學習熱情。

凱基證券這次校園模擬交易競賽，參與大專院校包含政治大學證研社、淡江大學財金系、臺北城市科技大學企管系、元培醫事科技大學企管系、嶺東科技大學財金系、明新科大財金系及高雄科技大學智慧商務系等系所社團，競賽期間學生透過凱基證券隨身e策略APP中的模擬交易功能進行交易，該功能與台股市場行情即時連動，交易操作畫面亦參照正式環境的下單流程，希望讓每一位投資新手在實際投資前，能夠熟悉交易流程，控管資金風險。

首次參賽的同學表示，這次在社團同學邀約一同參賽，雖然之前沒有台股交易的經驗，但在體驗模擬交易後，覺得非常有趣，市場行情的波動每天都很真實，當天收盤後就能立即知道獲利及排名，過程中更學習到投資組合配置及風險控管的重要性；模擬交易競賽還提供選股教學，讓同學們能夠將選股策略實際應用於比賽中，不僅提升對股市的理解，也激發對金融領域的興趣。此外，各校指導老師也高度肯定此活動對金融教育的實質幫助，讓同學們更認真去理解課堂上教的財務報表內涵，並且稱讚凱基證券校園模擬交易競賽，是理論與實務接軌的最佳橋樑。

凱基證券積極落實普惠金融並推動公平待客的理念，未來將持續深化與校園的合作，致力擴大金融教育的扎根，並透過創新科技與教學資源，打造更完善的學習平台，協助年輕世代建立正確的投資理財觀念。

凱基證 投資理財 科技

延伸閱讀

凱基證盡職治理 再獲肯定

台股商品規模衝破4兆 元大台灣50、元大高股息貢獻大

大專棒球聯賽／吳冠勳尾勁壓制 助北市大複賽2連勝

大專棒球聯賽／黃聖凱2安3打點 教頭：潛力值得開發

相關新聞

台積電今發放現金股利…外資領息匯出 央行備戰

權王台積電將在今（8）日發放現金股利，此次每股配發現金股利5元，釋出資金1,296億元，由於外資持股比重約72%，以往年...

委國公債躍熱門標的

委內瑞拉總統馬杜洛意外遭拉下台，竟讓多年前就未能履行債務的委國公債鹹魚翻生，成為本周最熱門的新興市場交易。

TISA 租稅優惠 跨部會討論

立委昨（7）日質疑台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）推動成效。金管會主委彭金隆回應，TISA目標在培養長期投資、壯大市場、...

專家觀點／金控併購壽險的多重宇宙

台灣利率於2001年起就低於4％、2009年後更低於2％，造成台灣壽險業持續不消的利差損問題，亦即資產的報酬（率）低於負...

金融業對南美兩國曝險1,538億 壽險重押非投等債擬檢討

據金管會統計，金融業對委內瑞拉與哥倫比亞總曝險額1,538億元，其中壽險業對哥國曝險占了九成。隨哥國主權債評等遭降到非投...

5年期公債利率下探

中央銀行昨（7）日進行2026年的第一筆公債標售「115甲1」，5年期最高得標利率為1.317%，探2024年4月以來新...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。