集保結算所推出 eCounter 手機版服務 股務服務一機帶著走

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
eCounter手機版股務服務一機帶著走。臺灣集中保管結算所/提供
為順應行動數位潮流，提升投資人申辦股務事務的便利性，臺灣集中保管結算所規劃推出「eCounter手機版服務」，已於2025年10月8日獲金管會核准，2025年12月29日正式上線。投資人除透過電腦外，還可透過手機或平板，以行動自然人憑證或「集保e手掌握」APP申辦的臺網數位憑證登入，於每日7點至24點隨時隨地申辦開戶及變更基本資料等事項，開創行動股務數位服務新篇章。

eCounter股務事務e櫃台電腦版自2025年5月19日上線以來，深受投資人及發行公司熱烈響應。截至2025年12月25日，已有2,071家上市櫃、興櫃及公開發行公司簽約使用，投資人透過eCounter線上申辦案件近35,000筆，其中以變更銀行帳號申請最為踴躍，占比逾七成。此服務大幅減少投資人親臨股務代理機構辦理的時間與交通成本，提供安全、便利的數位化服務體驗。

集保結算所董事長林丙輝表示，根據調查，高達94.9%的臺灣民眾習慣透過手機上網，手機版eCounter服務上線後，除回應投資人需求外，也進一步強化「股東e服務」生態系，讓股東無論身處何地，都能透過行動裝置完成股務事務申辦，並帶來更好的用戶體驗。林丙輝強調，集保以創新思維，推動「數位金融，永續治理」的雙重目標，未來也將持續擴充eCounter功能，規劃納入私人間讓受、繼承、贈與、設質、實體股票掛失等項目，期能全面滿足股東多元需求，攜手發行公司與股東共同邁向高效、安全、低碳的智慧股務新時代。

數位金融 手機

