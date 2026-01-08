春節休市11天 元大期貨國際交易服務不打烊

回顧2025年，全球主要央行貨幣政策持續調整，不僅美國聯準會全年已三度降息，日本也展開升息腳步，市場資金流動加快，國際金融市場波動度同步升高。隨著2026年春節即將到來，台股將迎來長達11天的休市假期，春節期間所形成的交易空窗，與國際金融市場全年無休的運作形成對比，使交易人對跨市場交易與即時服務的需求持續提升。

元大期貨（6023）作為全台首家連續32年推出「春節不打烊」服務的期貨商，持續於農曆春節期間提供穩定不中斷的交易支援，協助交易人在假期中仍能即時掌握全球市場脈動。2026年春節活動自1月1日起至2月28日止，橫跨農曆連假，延續元大期貨多年來於重要假期陪伴交易人靈活應對市場變化的服務承諾。

元大期貨2026年春節以「五駿開財路 春旺聚元大」為主題，規劃多元互動活動，全面提升交易人春節期間的交易參與感與新春體驗。除夕至初四連五天舉辦抽獎活動，天天送出上萬元好禮，陪伴交易人迎接新春行情；同時亦依交易參與情形設計回饋機制，鼓勵交易人在春節期間穩健參與國際市場，提供上萬元禮券及熱門黃金紀念好禮，讓交易回饋與節慶氛圍同步升溫。活

除活動回饋外，元大期貨將於年初，在台北、新竹、台中、台南、高雄等地同步舉辦春節投資講座，內容涵蓋國際市場趨勢、國外期貨行情解析及衍生性商品操作策略，協助交易人即使在台股休市期間，仍能持續掌握市場脈動、強化交易判斷。「春節不打烊」是元大期貨重要的象徵性活動，更體現長期以客戶需求為核心，持續投入專業服務升級與跨市場布局的經營理念，陪伴交易人在節慶假期中依然掌握全球市場節奏。講座報名資訊