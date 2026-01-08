12月新台幣 NEER 及 REER 雙降 REER 回落至 2021年初以來低點

去年12月外資持續匯出，新台幣貶幅明顯大於多數主要非美貨幣，相關走勢也反映在台北外匯市場發展基金會所編製的新台幣有效匯率指數上。統計顯示，12月新台幣名目有效匯率指數（NEER）與實質有效匯率指數（REER）同步下滑，其中NEER創下8個月新低，REER更跌至2021年3月以來低點，顯示新台幣整體對外價值轉弱，國內出口商的報價競爭壓力獲得一定程度舒緩。隨著近期新台幣持續偏貶，市場也預期，今年1月NEER與REER可能出現連續下滑的情況。

央行統計指出，2025年12月美元指數下跌1.14%，但新台幣全月仍貶值0.26%，直接反映在當月NEER與REER的走低表現。其中，12月NEER回落至2025年5月以來低點。NEER主要衡量一國貨幣相對一籃子外國貨幣的名目匯率變動，未納入物價因素，代表計算期間內匯率的整體變化幅度。

市場更關注的是與出口報價競爭力高度相關的REER。統計顯示，新台幣REER自去年7月高點106.24回落，12月降至102.83。隨著12月底新台幣匯率一度逼近31.5元關卡，出口廠商面臨的匯率升值壓力明顯減輕。今年1月初，在外資、壽險業與ETF資金同步匯出的情況下，新台幣更一舉貶破31.5元，反映資金短線進出對匯市的影響仍在擴大。

回顧過去走勢，新台幣NEER與REER自2021年以來大都維持在100以上，已成近年常態。不過，自去年7月起，隨外資資金一路匯出，新台幣有效匯率指數逐月走低，並逐漸向主要貿易對手國貨幣水準貼近。匯銀主管指出，後續仍有三大因素可能使新台幣延續偏貶趨勢，包括外資在台股持續賣超、壽險業減少或停作部分SWAP避險操作，以及 ETF 相關資金持續匯出，短期內新台幣走勢仍需密切觀察資金流向變化。