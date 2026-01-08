台積電今發放現金股利…外資領息匯出 央行備戰

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
去年12月外資持續匯出，新台幣貶幅明顯擴大。 圖／聯合報系資料照
去年12月外資持續匯出，新台幣貶幅明顯擴大。 圖／聯合報系資料照

權王台積電（2330）將在今（8）日發放現金股利，此次每股配發現金股利5元，釋出資金1,296億元，由於外資持股比重約72%，以往年經驗，外資領取股息後就會匯出，恐對新台幣匯價形成「又急又快」貶值壓力，匯銀預期今天新台幣匯價恐測試31.6元；中央銀行嚴陣以待。

去年12月外資持續匯出，新台幣貶幅明顯擴大，台北外匯市場發展基金會編製的新台幣有效匯率指數顯示，去年12月新台幣名目有效匯率指數（NEER）與實質有效匯率指數（REER）同步下滑，其中NEER探八個月新低，REER更跌至2021年3月以來低點，顯示新台幣整體對外價值轉弱，出口商報價競爭壓力獲得一定程度舒緩。

新台幣匯價昨日收盤報31.521元，小貶0.5分，已連續三個交易日貶破31.5元，單日總成交量放大至21.205億美元。

匯銀人士指出，昨日早盤即見壽險業買匯，午後美元買盤力道不減，包括外資和ETF保管行也都買匯，成為壓低新台幣匯價的三股力量。

從結構看，昨天外資匯出量占整體買匯約四至五成，即4億至5億美元，壽險業約2億至3億美元，ETF相關資金匯出約1億至2億美元；今天更因外資領到台積電股息可能匯出，都將使美元需求偏強。

匯銀人士分析，台積電股息發放，相關資金陸續匯出已是高度可預期情境，央行短線可能採取「適度放行、秩序管理」方式，避免匯率劇烈波動，同時維持市場流動性與穩定度。

新台幣 外資 台積電

延伸閱讀

漲破1700元的台積電（2330）還能再買嗎…專家：穩坐龍頭別怕買在高點？

利多提前反映 台股已 Priced in？法人：觀察3萬點支撐與台積電五日線

台積電（2330）股價1680元貴嗎？網：你等2000再來問一次

他問巴菲特賣台積電有「不為人知的秘密」？反遭全網吐槽酸爆

相關新聞

台積電今發放現金股利…外資領息匯出 央行備戰

權王台積電將在今（8）日發放現金股利，此次每股配發現金股利5元，釋出資金1,296億元，由於外資持股比重約72%，以往年...

銀行跨行轉帳手續費12年未動 金管會主委鬆口有望調降

台灣銀行業長達12年未調整的銀行跨行轉帳手續費可望調降。金管會主委彭金隆今日在財委會上答覆立委黃珊珊質詢時指出，可以檢討...

委國公債躍熱門標的

委內瑞拉總統馬杜洛意外遭拉下台，竟讓多年前就未能履行債務的委國公債鹹魚翻生，成為本周最熱門的新興市場交易。

TISA 租稅優惠 跨部會討論

立委昨（7）日質疑台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）推動成效。金管會主委彭金隆回應，TISA目標在培養長期投資、壯大市場、...

專家觀點／金控併購壽險的多重宇宙

台灣利率於2001年起就低於4％、2009年後更低於2％，造成台灣壽險業持續不消的利差損問題，亦即資產的報酬（率）低於負...

金融業對南美兩國曝險1,538億 壽險重押非投等債擬檢討

據金管會統計，金融業對委內瑞拉與哥倫比亞總曝險額1,538億元，其中壽險業對哥國曝險占了九成。隨哥國主權債評等遭降到非投...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。