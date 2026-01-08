台積電今發放現金股利…外資領息匯出 央行備戰

權王台積電（2330）將在今（8）日發放現金股利，此次每股配發現金股利5元，釋出資金1,296億元，由於外資持股比重約72%，以往年經驗，外資領取股息後就會匯出，恐對新台幣匯價形成「又急又快」貶值壓力，匯銀預期今天新台幣匯價恐測試31.6元；中央銀行嚴陣以待。

去年12月外資持續匯出，新台幣貶幅明顯擴大，台北外匯市場發展基金會編製的新台幣有效匯率指數顯示，去年12月新台幣名目有效匯率指數（NEER）與實質有效匯率指數（REER）同步下滑，其中NEER探八個月新低，REER更跌至2021年3月以來低點，顯示新台幣整體對外價值轉弱，出口商報價競爭壓力獲得一定程度舒緩。

新台幣匯價昨日收盤報31.521元，小貶0.5分，已連續三個交易日貶破31.5元，單日總成交量放大至21.205億美元。

匯銀人士指出，昨日早盤即見壽險業買匯，午後美元買盤力道不減，包括外資和ETF保管行也都買匯，成為壓低新台幣匯價的三股力量。

從結構看，昨天外資匯出量占整體買匯約四至五成，即4億至5億美元，壽險業約2億至3億美元，ETF相關資金匯出約1億至2億美元；今天更因外資領到台積電股息可能匯出，都將使美元需求偏強。

匯銀人士分析，台積電股息發放，相關資金陸續匯出已是高度可預期情境，央行短線可能採取「適度放行、秩序管理」方式，避免匯率劇烈波動，同時維持市場流動性與穩定度。