TISA 租稅優惠 跨部會討論

經濟日報／ 記者黃于庭廖珮君／台北報導

立委昨（7）日質疑台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）推動成效。金管會主委彭金隆回應，TISA目標在培養長期投資、壯大市場、支持經濟成長，金管會有漸進式策略；財政部長莊翠雲表示，是否研議租稅優惠仍與金管會持續討論中。

立委郭國文指出，台灣TISA推動至今六個月，參與人數僅7萬人、資金規模90億元，對比日本NISA從2014年推動半年後就達727萬戶、規模約1.563兆日圓（約新台幣3,000億元），兩者差距懸殊，質疑沒有租稅優惠成為明顯差距，且台灣僅開放基金而沒有開放台股或ETF，限縮投資標的選擇。

彭金隆回應表示，不因此有挫折感，台灣對TISA制度的建立是培養國人長期投資，有逐步漸進策略。

根據金管會推動TISA分兩階段進行，第一階段是集保協助國人建立個人TISA管理專戶，由業者讓利，提供發行經理費率和手續費率優惠，第二階段是與相關部會研商租稅或其他誘因，增加TISA普及率，目前就處於研商階段。

證期局指出，針對第一階段希望再擴充基金檔數、投信業者和通路家數，看能否增加開戶數和申購金額，第二階段則持續研商。

金管會 新台幣

延伸閱讀

淘寶、拼多多等中國電商未落地形成不公平競爭 財長莊翠雲回應了

TISA 成效不比日本 NISA ？ 彭金隆：有漸進策略

壽險重壓非投資級債？這1家逾600億元 金管會喊三檢討

獨／金管會主秘人選 檢查局副局長尚光琪呼聲高...相關人事案近期發布

相關新聞

台積電今發放現金股利…外資領息匯出 央行備戰

權王台積電將在今（8）日發放現金股利，此次每股配發現金股利5元，釋出資金1,296億元，由於外資持股比重約72%，以往年...

委國公債躍熱門標的

委內瑞拉總統馬杜洛意外遭拉下台，竟讓多年前就未能履行債務的委國公債鹹魚翻生，成為本周最熱門的新興市場交易。

TISA 租稅優惠 跨部會討論

立委昨（7）日質疑台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）推動成效。金管會主委彭金隆回應，TISA目標在培養長期投資、壯大市場、...

專家觀點／金控併購壽險的多重宇宙

台灣利率於2001年起就低於4％、2009年後更低於2％，造成台灣壽險業持續不消的利差損問題，亦即資產的報酬（率）低於負...

金融業對南美兩國曝險1,538億 壽險重押非投等債擬檢討

據金管會統計，金融業對委內瑞拉與哥倫比亞總曝險額1,538億元，其中壽險業對哥國曝險占了九成。隨哥國主權債評等遭降到非投...

5年期公債利率下探

中央銀行昨（7）日進行2026年的第一筆公債標售「115甲1」，5年期最高得標利率為1.317%，探2024年4月以來新...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。