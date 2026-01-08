TISA 租稅優惠 跨部會討論

立委昨（7）日質疑台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）推動成效。金管會主委彭金隆回應，TISA目標在培養長期投資、壯大市場、支持經濟成長，金管會有漸進式策略；財政部長莊翠雲表示，是否研議租稅優惠仍與金管會持續討論中。

立委郭國文指出，台灣TISA推動至今六個月，參與人數僅7萬人、資金規模90億元，對比日本NISA從2014年推動半年後就達727萬戶、規模約1.563兆日圓（約新台幣3,000億元），兩者差距懸殊，質疑沒有租稅優惠成為明顯差距，且台灣僅開放基金而沒有開放台股或ETF，限縮投資標的選擇。

彭金隆回應表示，不因此有挫折感，台灣對TISA制度的建立是培養國人長期投資，有逐步漸進策略。

根據金管會推動TISA分兩階段進行，第一階段是集保協助國人建立個人TISA管理專戶，由業者讓利，提供發行經理費率和手續費率優惠，第二階段是與相關部會研商租稅或其他誘因，增加TISA普及率，目前就處於研商階段。

證期局指出，針對第一階段希望再擴充基金檔數、投信業者和通路家數，看能否增加開戶數和申購金額，第二階段則持續研商。