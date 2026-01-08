元大壽美元保單 擁四優勢

元大人壽近期推出「新美利倍傳美元利率變動型終身壽險」，以美元計價，繳費年期包括6年和10年，上班族可活用年終或績效獎金進行規劃，具有長期累積、分散匯兌風險的優勢。

據行政院主計總處2024年《家庭收支調查報告》，國人平均每戶家庭消費支出逐年上升，2024年平均每戶為88.9萬元，年增加3.2%。對於正值家庭責任高峰期的青壯族群來說，不但保障需求高，財務規劃更刻不容緩。

新美利倍傳美元利率變動型終身壽險，具有長期累積、分散匯兌風險的優勢。在保險費折扣上，依投保規則，達保費門檻可享高保費折扣，最高可折減3%保費，約定自動轉帳繳費可再享1%保費折扣，最高享有4%折扣。

該商品具四大優勢：一、首年高保障倍數、增值回饋分享金，保障加值。首年即具有高保障倍數效果，適合身為家中經濟支柱、家庭責任較重的族群，且依據宣告利率，保戶每年有機會享有增值回饋分享金，若選擇以增額繳清方式給付增值回饋分享金，除加值保障還能提升傳承效益。

二、提前守護，升級高齡醫療品質。當繳費期滿且被保險人保險年齡達60歲（含）以上，經醫院醫師診斷確定初次罹患符合保單條款約定之重大疾病，依保險金額的20%作為老年重大疾病提前給付。

三、失能豁免保費，保障不中斷。當被保險人於契約有效期間且為繳費期間內，因「疾病」或「傷害」致成第二級至第六級失能程度，自失能診斷確定的翌日起，被保險人無需再繳保費。

四、受益分配自主約定，傳承運用效益佳。保戶透過指定身故受益人與分配比例，能依個人意願安穩傳承；其次可預留稅源，於被保險人身故時，使身為身故保險金受益人的繼承人以所領取之保險金，作為繳納遺產稅的資金來源，或家庭開銷支應；此外，分期定期保險金給付的設計，可落實照顧受益人的心意，避免保險金被騙或不當揮霍，掌握主導權。