5年期公債利率下探
中央銀行昨（7）日進行2026年的第一筆公債標售「115甲1」，5年期最高得標利率為1.317%，探2024年4月以來新低，顯示銀行間資金仍相當寬鬆。
政府公債屬「單一利率標」機制，最高得標利率再探近二年同期新低，顯示銀行間資金寬鬆，此次最高得標機構仍為銀行，占比達71%；至於壽險業得標仍是「掛蛋」。
銀行業者表示， 開標前的預期交易，最高得標利率區間落在1.32%至1.34%；而最終最高得標利率為1.317%，略低於主流區間下緣。利率略低於預期交易，顯示交易商投標積極，願以較高價格認購，對該期公債興趣較高。
