金融業對南美兩國曝險1,538億 壽險重押非投等債擬檢討

據金管會統計，金融業對委內瑞拉與哥倫比亞總曝險額1,538億元，其中壽險業對哥國曝險占了九成。隨哥國主權債評等遭降到非投資級，金管會主委彭金隆昨（7）日說，將檢視壽險業投資非投資級債的比重、金額和限制等三面向，一個月內提專案報告。

美國總統川普突襲抓捕委內瑞拉總統夫婦後，下一個點名哥倫比亞，昨財委會上引立委關注，立委郭國文質疑，壽險業寧可把錢拿去投資川普口中的毒梟國家而不願回台，是視風險為無物。

據金管會到2025年11月底統計，金融業對委內瑞拉曝險僅145.07億元，且全數集中於銀行業，僅兩家銀行承作。單一業者最大曝險達135.51億元，占比逾九成。

彭金隆說，兩家銀行主要是投資國際開發銀行債券，評級是AA等級的投資級債券，尚未涉及提列損失問題。

相較之下，哥倫比亞風險明顯集中於壽險業。金融業對哥國曝險1,393.24億元中，壽險業占1,385.1億元，主要投資主權債及國營石油公司債，南山人壽單一曝險629.12億元、占比45%居冠。

南山人壽表示，目前所持有的哥倫比亞債券帳面價約為622億，且全數為美元計價的主權及類主權債券，占總資產規模比重甚低，對於南山人壽整體財務影響範圍有限。南山強調，目前穆迪評級仍將哥倫比亞主權信評維持在投資等級的Baa3，且展望為穩定。後續將持續關注整體國際政經市場狀況，動態調整投資配置，並作好風險控管與適時提出因應對策。

立委郭國文和李坤城都質疑，惠譽信評已將哥國主權債、國家石油公司債降到BB的非投資級，壽險業需提列信用損失嗎？金管會有何因應措施？

彭金隆說，壽險業海外投資有兩大風險是匯率和信用風險，有不同做法。會計上該認列預期損失就需認列。壽險業投資是全球布局，就如同買全球共同基金一樣，會依據自己投資策略在全球作配置，即便曝險額1,538億元很大，但占總可運用資金比率不到1%。