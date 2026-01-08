專家觀點／金控併購壽險的多重宇宙

台灣利率於2001年起就低於4％、2009年後更低於2％，造成台灣壽險業持續不消的利差損問題，亦即資產的報酬（率）低於負債的成本（率）。利差損的壓力如影隨形地跟著大多數的壽險公司到如今，壽險業的投資部門無不戮力提高資產報酬率。

台灣壽險業的資產有相當高的比例投資到海外就是在這樣的歷史背景下不得不然的結果。即使明知有匯率風險，仍不得不以承擔匯率風險來換取較高的資產報酬。因此面對即將施行的ICS及IFRS 17，整個壽險業都有資本不足與做不好資產負債管理的壓力，導致各家壽險公司相繼進行現金增資及發債。三商亦然，只是其增資的壓力更大、發債的成本更高。

另一方面，台灣銀行業自2001年起進入劇烈變革期。當時政府為解決逾放比過高問題，啟動所謂的258金融改革：要在二年內將逾放比降至5%以下，資本適足率提升至8%以上。同年《金融控股公司法》生效，開啟了台灣的「金控時代」，讓銀行、保險、與證券業得以跨業購併。

玉山銀行於1992年創立，2002年成立玉山金控（2884）；2010年起轉型為「科技領航」銀行。玉山金控另於2025年3月併購保德信投信，顯示其透過購併成長的企圖心。

假設時間回到2025年第1季末，三商人壽和玉山金控各自可能會有怎樣的未來呢？

第一重宇宙-各自獨力於自己的產業發展。在這一重宇宙中，三商人壽在資金不寬裕及金融業加速整併的壓力下，經營上很辛苦而且難以成長。即使有將要接軌IFRS 17與ICS的壓力、卻又沒有異業結盟的助力，也只能繼續苦撐。

在這一重宇宙的另一端，玉山金控因為體質良好、管理得當、商譽卓著，還是會持續成長。但因為缺了壽險這一塊，不止少了範疇經濟，也虧缺了規模經濟，很可惜。

第二重宇宙-各自另尋異業結盟的夥伴。三商人壽和玉山金控其實沒有很多選擇。銀行以外的金融業，因為資本與資產規模的關係，基本上購併不了三商人壽。而台灣的銀行業中，規模能大到可以併購三商人壽的，都已經有壽險公司在其金控旗下了。公股持有的金控公司，也幾乎都有壽險子公司，而且如果真要再啟動購併三商人壽這麼大的公司，不管從財務面、內部管理面、外部行政程序面，都將非常繁瑣冗長。

第三重宇宙：三商人壽加入玉山金控。在這一重宇宙中會看到雙贏。對玉山金控有綜效，可以創造出新的價值，因此會有意願發行特別股並協助三商人壽發行國內外次順位債以補強三商的資本，使其投資的彈性增加，進而幫助三商開發出更有競爭力的商品。另一方面，銀行保險的銷售金額從第一年起就有可能提升好幾倍。玉山金控的科技團隊，可以提升三商的經營效率；金控下的銀行、證券及投信等子公司還可以帶來綜效，提高對原三商客戶的服務廣度與深度。此外，三商有了玉山金控在資本與人才的加持後，投資績效將會提高，進入可以承擔風險換取報酬的良性循環；而且在這一重宇宙中沒有保險系統整合的問題，最多數的員工也可以繼續留任。

那併購三商人壽對玉山金控有什麼綜效呢？預期獲利會增加、資源可以互補、營運的穩定性也會提升。而壽險帶來的金流與資產，能為玉山金控帶來更具彈性的資金運用。玉山金控可以從銀行+證券的雙翼進化為「銀行、保險、證券」的三引擎。適逢金管會推動「亞洲資產管理中心」，玉山金控購併三商人壽更得天時與地利。

（作者是政治大學風險管理與保險系教授兼系主任）