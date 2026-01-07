國際地緣政治影響新興債風險？壽險業：投資占比不大、做好分散投資

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

由於國際地緣政治風波，外界擔憂恐對新興市場、新興債投資等造成影響，成為壽險業下一個需檢視的方向，對此，壽險業者7日表示，新興債對於整體壽險投資占比不大，做好分散投資、風險控管的情況下，不至於有太嚴重的情形發生。且債券大多是長期投資，短期單一事件造成的波動應給予緩衝期的空間。

壽險業者表示，壽險業投資海外主要是政府公債，且是分散投資不會過度集中單一市場，以整個投資組合角度來看，舉例來說壽險業對哥倫比亞曝險總額1,385.08億元，占壽險業33.5兆元資金也僅是很小的一部分。

再加上壽險業投資國家公債，主要依《保險業辦理國外投資管理辦法》其中都有相關規定，例如保險業對每一外國中央政府所屬機構所發行債券之投資總額，不得超過該保險業資金之百分之五；投資於債券發行評等等級經國外信用評等機構評定為 BB+ 級或相當等級之次順位債券之總額，不得超過該保險業經核定國外投資額度百分之二等，萬一信評下降，會計上該認列的也會依照法令認列。

壽險業者認為，目前尚未真正發生實質事件，且各家壽險公司都會密切注意國際情勢，加上新興市場占比不大，投資都會有風險，但在做好分散投資、風險控管的情況下，不至於有太嚴重的情形發生。

另一家壽險業者表示，每家壽險公司對於投資策略不同，有些較為積極，有些則偏向保守，因此對於新興債的投資占比也不同，而高風險伴隨的是高報酬，面對現在國際情勢、大環境瞬息萬變，有可能今天投資的債券合規，明天信評就不合規了，若是要馬上賣出那就會虧錢，因此牽扯到每家壽險的風險胃納量，以及面對突發事件的應變能力。但他也強調，債券大多是長期投資，短期單一事件造成的波動應給予緩衝期的空間。

壽險業 債券

