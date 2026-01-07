快訊

北車附近傳車禍…汽車剛出停車場突爆衝畫面曝 22歲駕駛喊太緊張

各外資大幅上修！台積電目標價2000元起跳 這家估漲至2400元

不只是第一夫人！外媒揭美國抓捕馬杜洛之妻內幕 委國背後真正掌權者

新台幣收貶0.5分 聚焦台積電發千億股息後外資動向

中央社／ 台北7日電
台股連日創高後休兵，今天爆新天量下跌140點，仍站穩3萬點大關，不過外資雙向進出，加上美元指數彈升，新台幣隨亞幣走弱，收盤收31.521元，小貶0.5分。中央社
台股連日創高後休兵，今天爆新天量下跌140點，仍站穩3萬點大關，不過外資雙向進出，加上美元指數彈升，新台幣隨亞幣走弱，收盤收31.521元，小貶0.5分。中央社

台股連日創高後休兵，今天爆新天量下跌140點，仍站穩3萬點大關，不過外資雙向進出，加上美元指數彈升，新台幣隨亞幣走弱，收盤收31.521元，小貶0.5分。由於台積電本週將發放千億股息，外資股息入帳後，下一步動向攸關新台幣走勢。

台積電股價連續多日創高，今天漲多拉回，台股跟著回檔，集中市場指數終場下跌140.83點，收在30435.47點，仍穩站所有均線之上，成交值新台幣8530.07億元，創歷史新天量。三大法人賣超台股360.43億元，其中外資提款台股298.71億元。

新台幣兌美元上午以31.5元開盤後，外資上午偏向匯入，引領匯價偏升整理，午後部分外資匯出，壽險業美元買盤相較前幾天縮水，但仍有進場，買賣力道相當，匯價延續區間震盪，盤中最高31.432元、最低31.541元。由於市場交投熱絡，台北及元太外匯市場總成交金額達21.205億美元。

外匯交易員指出，台股創高後拉回修正，但市場激情還在，眼前先關注台積電股利發放後，外資是否願意加碼股市，還是轉手匯出，龐大資金量能將牽動新台幣下一步走勢。

外匯交易員表示，2026年大方向而言，在美國聯準會寬鬆路徑下，新台幣將呈緩升格局，但畢竟新的一年才剛開始，聯準會新任主席人選尚未出爐，距離下一次降息還有段時間，短線新台幣匯率仍由資金面主導，並聚焦美國經濟數據表現，投資人靜候本週即將公布的美國非農就業數據，據以推測聯準會後續降息路徑。

新台幣 外匯市場

延伸閱讀

漲破1700元的台積電（2330）還能再買嗎…專家：穩坐龍頭別怕買在高點？

巨量長紅 攻克三萬 站穩台股的C位 就是台積電！

台股收盤下跌140點 台積電收低30元

利多提前反映 台股已 Priced in？法人：觀察3萬點支撐與台積電五日線

相關新聞

銀行跨行轉帳手續費12年未動 金管會主委鬆口有望調降

台灣銀行業長達12年未調整的銀行跨行轉帳手續費可望調降。金管會主委彭金隆今日在財委會上答覆立委黃珊珊質詢時指出，可以檢討...

中南美洲動亂…壽險業哥倫比亞投資曝險逾1385億 南山人壽包辦近半部位

美國總統川普活捉委內瑞拉總統夫婦之後，繼續對外點名哥倫比亞和古巴，對此金管會主委彭金隆今天在立法院財委會上答覆立委郭國文...

新台幣收貶0.5分 聚焦台積電發千億股息後外資動向

台股連日創高後休兵，今天爆新天量下跌140點，仍站穩3萬點大關，不過外資雙向進出，加上美元指數彈升，新台幣隨亞幣走弱，收...

哥倫比亞曝險高？南山人壽：均為美元計價主權及類主權債

美總統川普點名哥倫比亞為下一個突襲國家，今早財委會質詢時，金管會主委彭金隆證實，南山人壽在哥倫比亞曝險高達600億元。對...

第一銀行中小企業放款餘額破兆元 創歷史新高

第一銀行2025年12月底中小企業放款餘額達新台幣1兆178億元，正式突破「兆元」大關，創下歷史新高紀錄。這項里程碑彰顯...

淘寶、拼多多等中國電商未落地形成不公平競爭 財長莊翠雲回應了

淘寶、拼多多等境外電商仍未在台灣落地納管，引發立委關注。立委吳秉叡7日關切中國電商是否落地，財政部長莊翠雲表示，境外電商...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。