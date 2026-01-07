新台幣收貶0.5分 聚焦台積電發千億股息後外資動向

台股連日創高後休兵，今天爆新天量下跌140點，仍站穩3萬點大關，不過外資雙向進出，加上美元指數彈升，新台幣隨亞幣走弱，收盤收31.521元，小貶0.5分。由於台積電本週將發放千億股息，外資股息入帳後，下一步動向攸關新台幣走勢。

台積電股價連續多日創高，今天漲多拉回，台股跟著回檔，集中市場指數終場下跌140.83點，收在30435.47點，仍穩站所有均線之上，成交值新台幣8530.07億元，創歷史新天量。三大法人賣超台股360.43億元，其中外資提款台股298.71億元。

新台幣兌美元上午以31.5元開盤後，外資上午偏向匯入，引領匯價偏升整理，午後部分外資匯出，壽險業美元買盤相較前幾天縮水，但仍有進場，買賣力道相當，匯價延續區間震盪，盤中最高31.432元、最低31.541元。由於市場交投熱絡，台北及元太外匯市場總成交金額達21.205億美元。

外匯交易員指出，台股創高後拉回修正，但市場激情還在，眼前先關注台積電股利發放後，外資是否願意加碼股市，還是轉手匯出，龐大資金量能將牽動新台幣下一步走勢。

外匯交易員表示，2026年大方向而言，在美國聯準會寬鬆路徑下，新台幣將呈緩升格局，但畢竟新的一年才剛開始，聯準會新任主席人選尚未出爐，距離下一次降息還有段時間，短線新台幣匯率仍由資金面主導，並聚焦美國經濟數據表現，投資人靜候本週即將公布的美國非農就業數據，據以推測聯準會後續降息路徑。