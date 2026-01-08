凱基證盡職治理 再獲肯定

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所114年度「機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」評比結果出爐，凱基證券連續兩年獲此殊榮，並在「政策與遵循聲明」及「實務與揭露」兩大構面共30項評比指標獲得滿分，展現公司在資訊透明與責任治理上的領先地位，深獲主管機關高度肯定，也彰顯公司在國際責任投資趨勢與國內永續金融政策中扮演的重要角色。

凱基證券為接軌國際責任投資原則，積極推動永續金融，自簽署「機構投資人盡職治理守則遵循聲明」後，迅速制訂「責任投資政策」，將ESG納入投資決策與風險評估流程，並透過關注被投資公司營運狀況、出席股東會行使投票權及議合互動，落實盡職治理。

在淨零行動方面，凱基證券同時因應全球去碳化趨勢，遵循金控「永續金融承諾」，簽署加入「碳核算金融聯盟」，導入國際投融資碳排管理標準，建構氣候變遷風險管理機制，亦遵循SBTi（科學基礎減碳目標）國際標準，以具體行動實踐全資產淨零碳排目標，並於2025年5月通過SBTi審核，足見積極落實碳管理措施，藉此推動企業永續轉型，加速實現淨零排碳願景。

在推廣綠色金融方面，凱基證券承銷16件綠色債券，累積豐富承銷經驗，深受資本市場肯定，並與境外結構型商品發行機構合作，推出全台首檔永續發展交換債券及多檔境外ESG結構型債券，持續拓展責任投資商品版圖，以及與台灣大學合作建立ESG投資互動平台，提升年輕世代對責任投資的認知與參與，深化社會影響力，展現金融創新與ESG的深度融合。

凱基證券將持續優化盡職治理政策與資訊揭露，聚焦強化投票政策與紀錄透明度，深化ESG議題的議合與追蹤，並擴展永續金融商品與承銷能量，與被投資公司保持良性互動，共同落實永續發展目標，創造企業與社會的長期價值。

凱基證 永續

