樂天台虎聯名卡全面升級 國內消費最高3%回饋、拚發卡10萬張

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
台灣虎航董事長黃世惠(右起)、Visa台灣區總經理黃慧琴及台灣樂天信用卡總經理石井英治7日共同宣布全新打造第二代樂虎卡正式亮相。記者林勁傑／攝影
台灣樂天台灣虎航（6757）聯名卡「樂虎卡」上市滿三周歲，7日台灣樂天信用卡與虎航宣布打造第二代卡面「樂虎卡－虎將版」及卡片優惠全面升級全新上市，凡是持有樂虎卡的卡友，於國內消費最高可享3%回饋，含一般消費享0.5%刷卡金(回饋無上限)，與指定通路加碼2.5%台灣虎航tigerpoints點數回饋（每期最高回饋500點）；指定海外消費享2%刷卡金回饋無上限。發卡目標由目前3萬張成長至10萬張。

台灣虎航董事長黃世惠、Visa台灣區總經理黃慧琴及台灣樂天信用卡總經理石井英治7日共同出席記者會，宣布全新打造第二代樂虎卡正式亮相，第二代卡面以「虎將」為主角，卡面設計呈現虎將於機窗內熱情邀請旅客搭機的可愛畫面。自2022年與台灣樂天信用卡推出全台首張低成本航空聯名卡後，樂虎卡已成為尊榮虎（tigerprime）的愛用神卡。黃世惠也在記者會中特別表示，「我們很高興可以再次攜手台灣樂天信用卡及Visa，全面升級樂虎卡權益，將消費轉化為實質的回饋，讓每一筆消費都能成為虎迷下一趟旅程的動力，多樣的尊榮服務，不論是免年費、優先登機，甚至購票優惠等，都將為卡友們解鎖更精緻、更愉悅的旅遊體驗。」

在卡友權益方面，凡是持有樂虎卡的卡友，於國內消費最高可享3%回饋，含一般消費享0.5%刷卡金（回饋無上限），與指定通路加碼2.5%台灣虎航tigerpoints點數回饋（每期最高回饋500點）；指定海外消費享2%刷卡金（回饋無上限）。全年還能盡享多重尊榮禮遇，包括透過樂虎卡專屬購票網站享台灣虎航機票最高85折起優惠與優先登機服務、當月壽星享購票最高8折起優惠，甚至優先行李等服務外，消費滿額還可享封館購票優惠與優先報到服務。此外，持樂虎卡於大魯閣遊戲場館消費，還可享平日天天樂虎卡日買一送一。

樂天信用卡說明，即日起至3月31日止，新戶申辦「樂虎卡」正卡，於核卡後45天內任一消費滿3,000元，即可享新戶首刷禮1,000點回饋，內含300 tigerpoints以及700大魯閣動滋幣。申辦首年並設定電子帳單服務者，享首年免年費，次年累計一般消費12次（含）以上，且維持電子帳單設定者，可享次年免年費優惠。

台灣虎航為台灣唯一的低成本航空，目前共飛航日本、韓國、澳門、泰國及越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，台灣虎航誠摯邀請旅客立即申辦全新「樂虎卡」，開啟專屬出國模式。

台灣虎航 消費 樂天

