彭金隆：亞資中心「兩年有感」達標 越多資金來台越安全

金管會主委彭金隆7日在立法院財政委員會答詢時表示，亞洲資產管理中心推動「兩年有感」已提前達標，原訂增加4兆元資產管理規模，因台灣投資動能較大而提前達成。面對立委關切地緣政治風險影響，彭金隆強調，不同屬性資金有不同選擇，近年外資對台投資有增無減，「越多資金來台，台灣就越安全」，並歡迎各地政府討論設立專區，希望亞資專區遍地開花。

立委顏寬恒質詢時關切亞資中心「2年有感、4年有變、6年有成」的目標進度。彭金隆表示，市場啟動先從法規鬆綁開始，原本預計兩年內要完成54件法規鬆綁、資產規模增加4兆元，目前已經有46項法規完成調整、資產規模也已超過4兆元，提前達標。

然而，近期地緣政治風險升溫，可能讓投資人卻步，彭金隆指出，在全球金融市場的競爭遊戲中，台灣有獨特優勢和挑戰，地緣政治問題是從1949年起持續到現在，雖然不同屬性的資金有不同選擇，但近年外資對台灣資本市場的投資有增無減，對於打造台灣成為亞資中心的計畫還是要持續努力，「因為越多資金來台，台灣就越安全」。根據金管會統計，台灣2025年全年度累計外資淨匯入達368.3億美元，創史上次高紀錄。

針對亞資中心未來一年的規劃，彭金隆舉例說明，對於第一波法規鬆綁後，金管會持續觀察私人銀行是否做得穩健，穩健後會再持續開放；另外針對資產管理專業人才方面，他認為，除了自行培育人才之外，從海外「引才」也很重要，台灣需要有機會才能吸引人才回流，金管會雙管齊下推進，「碼頭大了，船就會靠過來。」

彭金隆說，應好好善用台灣的優勢條件，彌補現在無法改變的劣勢，周邊的新加坡和香港都是值得敬佩的國際對手，但他們花了數十年建立起金融中心，以國際資金來說各有不同目的，不會全部重壓在同一個地方。

立委謝衣鳯提及除了高雄試辦資產管理中心業務，其他縣市如台中也有潛力，彭金隆回應指出，專區的發展仰賴中央和地方協力，地方政府需展現出特色和相對應的誘因來鼓勵金融業進駐，而發展亞資中心也不會僅限於高雄，希望遍地開花，歡迎各地方政府來討論。