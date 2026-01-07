哥倫比亞曝險高？南山人壽：均為美元計價主權及類主權債

美總統川普點名哥倫比亞為下一個突襲國家，今早財委會質詢時，金管會主委彭金隆證實，南山人壽在哥倫比亞曝險高達600億元。對此，南山人壽表示，目前所持有哥倫比亞債券帳面價約為新台幣622億元，且全數為美元計價的主權及類主權債券，占公司總資產規模之比重甚低，對於整體財務影響範圍有限。

南山人壽指出，哥倫比亞為拉丁美洲第四大經濟體，同時為重要產油國家，尤其近年國際油價持續處於高檔，且哥國央行採取降息的寬鬆刺激政策，國家經濟成長力道穩健，自2010年至今，平均年經濟增長率為3.6%；同時，該國外匯存底規模達570億美元，在拉丁美洲國家中僅次墨西哥與巴西。

南山人壽進一步強調，哥倫比亞過去未曾發生債務違約事件，外債償付能力亦屬穩健，因此評估信用無虞。何況目前穆迪評級(Moody's Ratings)仍將哥倫比亞主權信評維持在投資等級的Baa3，且展望為穩定。

南山人壽說明，目前公司整體財務狀況穩健，公司財務實力評等為標準普爾A-及惠譽A-，清償能力指標符合法令規範。壽險業經營向以長期穩健為原則，所持有之資產主要係以長期持有為目的，且主要為信用品質良好之固定收益資產為主，國際信用評級平均長年維持在A，並透過資產配置有效分散風險，持續優化資產負債管理。後續將持續關注整體國際政經市場狀況，動態調整投資配置，並作好風險控管機制與適時提出因應對策，以維持整體財務狀況之穩定。