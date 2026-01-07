New New Bank 新存戶享台幣活儲15%、聯邦卡費扣繳回饋15%

快訊

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
聯邦銀行旗下New New Bank數位帳戶推出2026上半年度最新優惠方案。圖／聯邦銀行提供
聯邦銀行旗下New New Bank數位帳戶推出2026上半年度最新優惠方案。圖／聯邦銀行提供

邁入新的一年，聯邦銀行旗下New New Bank數位帳戶推出2026上半年度最新優惠方案，從存款、消費到投資理財全面升級，其中主打優惠「新戶存刷雙15」方案提供存款、刷卡雙高回饋，新存戶不僅享台幣活儲年利率高達15%，搭配聯邦信用卡帳單自動扣繳，還可再享扣繳金額最高15%加碼回饋，在高通膨時代為小資族與理財族打造最強資金避風港。

聯邦銀行指出，全球物價高漲，為滿足存戶的理財需求，New New Bank今年再次升級存款優惠，推出「台幣活儲新戶最高15%、舊戶最高4%」方案。凡2026年1月1日至6月30日成功開戶的新存戶，即可於「開戶當月21日至次月20日」期間享台幣活儲年利率最高15%，優惠限額10萬元，存滿一個月最高可領取1,250元利息。

針對既有存戶或新戶優惠期間轉為舊戶，New New Bank則是大幅拉升優存限額至30萬元，舊存戶只要於2026年1至6月任一月份完成「證券、推薦開戶、金融卡」任一指定任務，即可於次月撥息時享台幣活儲年利率最高4%，單月最高可領取1,000元利息，讓資金配置更具靈活性。民眾愈早開戶，利息賺愈多，活動期間存好存滿最高可領存款利息高達6,250元。

在消費支出上，New New Bank也同步與信用卡深度整合，推出「自動扣繳聯邦信用卡帳單最高15%回饋」方案，新存戶於6月30日前設定New New Bank為本人聯邦信用卡帳單的自動扣繳帳戶，即可享扣繳金額15%刷卡金回饋，每次回饋上限300元、歸戶限領3次。無論是使用吉鶴卡、賴點卡、微風聯名卡或M卡等任一聯邦信用卡消費，皆可享有原始優惠權益與15%加碼的疊加驚喜。

另外，New New Bank也同步優化投資理財體驗，涵蓋股票、ETF、基金、外匯推出多項限時手續費優惠，降低投資門檻，優惠包括定期定額投資台股享手續費勁爆價、基金手續費最低0元、投資海外股票或ETF享0.45%至0.6%不等的手續費限時折扣，協助投資人布局全球市場，並提供12種外幣線上換匯匯率折扣優惠，一站滿足多元投資需求。

