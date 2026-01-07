中南美洲動亂…壽險業哥倫比亞投資曝險逾1385億 南山人壽包辦近半部位

美國總統川普活捉委內瑞拉總統夫婦之後，繼續對外點名哥倫比亞和古巴，對此金管會主委彭金隆今天在立法院財委會上答覆立委郭國文質詢時指出，截至2025年11月底，保險業對哥倫比亞曝險達1385.08億元，其中，某家業者曝險達629.12億元，占比將近一半，他也證實該業者為南山人壽。

彭金隆答詢時承諾，會在一個月內向財委會提出報告，同時會針對金融業投資非投等債的金額、占投資部位的比重與其他條件限制等三大面向進行檢討，讓業者的非投等債投資更為制度化。彭金隆也指出，會從制度面去解決，而非只解決個案，也會要求未來業者在海外投資必須兼顧風險與報酬。

據郭國文所出示來自金管會的統計，目前委內瑞拉曝險僅銀行業有145.07億，而且單一一家銀行的曝險就有135.51億元，銀行業的哥倫比亞曝險為8.16億，單一業者曝險3.92億；壽險業方面，全體壽險業者曝險有1385.08億，其中以南山人壽曝險629.12億最高。

郭國文在質詢中點名，銀行業在委國曝險總額145.07億元、光是一家業者最大曝險金額就達135.51億元；保險業對哥倫比亞曝險則更高，達1385.08億元、其中單一業者曝險就有629.12億元；他說，哥倫比亞的主權債已被打入BB級，等同金融業投資高利垃圾債，除了南山人壽，還有其他三大金控（分別包括富邦187億、國泰184億、中信163億，均為壽險投資）投資這麼多要怎麼處理？他也質疑，壽險公司寧可投資這些川普所說的毒梟集團卻不願回台投資公建，要金管會拿出對策。