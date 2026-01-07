銀行跨行轉帳手續費12年未動 金管會主委鬆口有望調降

快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
立法院財委會今天邀請財政部、金管會、國發會等官員就「如何引導國內資金擴大參與公共建設及策略性產業」進行專題報告，金管會主委彭金隆出席備質詢。記者林伯東／攝影
台灣銀行業長達12年未調整的銀行跨行轉帳手續費可望調降。金管會主委彭金隆今日在財委會上答覆立委黃珊珊質詢時指出，可以檢討，金管會對於與消費者權益有關的問題都會去了解，「的確有可合理研議的空間」。

彭金隆表示，將了解跨行轉帳目前的情形，但同時也要兼顧業者的經營成本；對此相關官員表示，之後會先找財金公司來了解現行的跨行轉帳是否有下降的空間，目前台灣PAY若是進行1萬元以內的跨行轉帳，均免手續費，至於銀行手續費是否有下降的空間則要進一步了解。

黃珊珊質詢時指出，很多電支轉帳都不收手續費，但台灣多數銀行對於千元以上的跨行轉帳都要收15元手續費；她強調，近幾年來銀行獲利不斷創新高、交易量也較12年前大幅成長，是12年前的3倍之多，規模經濟作大了，而且很多是電腦作業更可降低成本，但卻仍用12年前的收費標準，因此要求金管會應指示銀行檢討調降，來調降手續費嘉惠普惠金融。她也特別指出，相較其他國家的手續費水準，15元的確偏高。

金管會 台灣銀行 跨行轉帳 黃珊珊

