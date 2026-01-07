第一銀行中小企業放款餘額破兆元 創歷史新高

第一銀行2025年12月底中小企業放款餘額達新台幣1兆178億元，正式突破「兆元」大關，創下歷史新高紀錄。這項里程碑彰顯第一銀行的穩健成長與市場領導地位，國內中小企業放款市占率連續16年穩居龍頭，展現長期深耕中小企業市場的具體成果。

第一銀行2025年獲金融監督管理委員會頒發「本國銀行加強辦理中小企業放款方案20周年」績優銀行獎肯定。近年來為響應政府推動企業振興與產業升級政策，第一銀行配合推動多項中小企業融資措施，包括「六大核心戰略產業優惠貸款」、「中小微企業多元發展專案貸款」等專案，協助企業取得轉型所需資金、擴增研發量能，並搭配中小企業信用保證基金，降低企業融資門檻，強化資源運用效率。

面對全球供應鏈重組及美國關稅政策對國內產業帶來的挑戰，第一銀行除推出「出口不卡關—關稅金融支持貸款專案」，提供專人、專案、專款的金融服務，也積極響應財政部「貿易融資利息減碼」措施及經濟部「外銷貸款優惠保證信用加碼」，提供客製化服務，全力協助出口導向及供應鏈企業渡過挑戰、穩健經營。

未來第一銀行將持續聚焦於「產業升級」、「數位轉型」及「綠色永續」三大方向，結合金融專業與永續理念，推動中小企業邁向高附加價值與永續經營之路，並作為企業發展最堅實的後盾，貫徹「領航新局．永續共進」之經營願景。