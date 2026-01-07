外資第二家！富達獲金管會專案認可 進行區域核心資產管理服務布局

繼聯博投信之後，富達投信獲金管會專案核准設立全球或區域性核心資產管理技術性質之基金服務機構申請認可，進一步強化在台灣及亞太區的資產管理服務布局。

依據金管會規定，境外基金機構若設立全球或區域性核心資產管理技術性質之基金服務機構並經專案認可，其境外基金於國內募集銷售時，國內投資人投資比率上限可由50%提升至90%。

富達繼日前在台成立全球全委客服中心後，再次以實際行動展現深耕台灣、以台灣作為區域資產管理樞紐的承諾。此次富達獲得認可，象徵在台營運已提升至核心資產管理層級。未來，富達不僅得以申報生效方式辦理新境外基金募集及銷售案，亦適用國內投資人投資比率上限90%的獎勵措施。

富達國際大中華區銷售業務負責人暨富達投信董事長李少傑表示，台灣是富達在亞太區發展的重要據點。富達長期積極響應主管機關深耕台灣市場、培育在地金融人才及推動資產管理產業升級的政策方向。此次增設核心資產管理技術性質，進一步彰顯富達以台灣作為亞太區重要據點，進行長期策略性投資的決心。

李少傑指出，展望未來，富達於2026年邁入在台成立四十周年的里程碑。富達將持續投入資源，深化核心資產管理功能，推動跨境合作與人才培育，強化台灣在區域及全球資產管理產業中的影響力，同時陪伴投資人邁向更美好的財務未來。