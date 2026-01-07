第一金證線上開戶交易抽機+酒 鼓勵民眾把握市場契機

快訊

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股及複委託開戶數持續創新高，第一金證券祭出多項優惠，鼓勵民眾把握投資契機。第一金證券提供/圖
台股及複委託開戶數持續創新高，第一金證券祭出多項優惠，鼓勵民眾把握投資契機。第一金證券提供/圖

台股及國際股市交易持續熱絡，台股及複委託開戶數持續創新高，第一金（2892）證券推出新戶優惠專案，鼓勵想投資的民眾把握市場契機，開啟投資布局。自2026年1月1日至3月31日，線上完成新開台股證券戶、複委託戶，且交割戶綁定第一銀行帳號，只要完成指定交易1筆，即送超商電子商品卡，同時可獲日本沖繩機+酒旅遊券抽獎機會。

第一金證券推出「台美港股開戶下單抽沖繩機+酒 開啟你的海島度假model」活動，自2026年1月1日起至3月31日止，線上完成新開台股證券戶、複委託戶，且綁定第一銀行帳號為交割戶，即可獲得以下優惠

一、首動禮：活動期間新開戶完成台股或美、港股電子交易1筆，即送統一超商電子商品卡300元。

二、交易抽旅遊券：新戶於活動期間內成功電子交易任1筆台股、美港股複委託即享抽獎機會，獎品為價值1.9萬元「沖繩機+酒旅遊券」1張，台股抽出10名，複委託抽出3名。

三、第一金證券於此次活動期間加碼限定，台股限定：凡2月12日至2月22日線上進件，且於3月10日（含）前完成線上開戶者，加碼送800元台股手續費抵用金；複委託限定：新春美股交易不打烊，不限新、舊戶，凡客戶於2月16日至2月20日期間（除夕至年初四），電子交易美股累積滿新台幣10萬元，抽品牌多選一即享券800元，名額共100名。

四、一銀薪轉戶專享：第一銀行薪轉客戶，於活動期間透過iLeo「薪轉戶專區」內專屬開戶連結完成線上新開台股證券戶，即享抽獎機會，每名可獲得價值約1萬元「品牌多選一即享券」1張，名額共10名。

台股 第一銀行 活動

