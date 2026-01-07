淘寶、拚多多等中國電商未落地形成不公平競爭 財長莊翠雲回應了

淘寶、拚多多等境外電商仍未在台灣落地納管，引發立委關注。立委吳秉叡7日關切中國電商是否落地，財政部長莊翠雲表示，境外電商落地須經過經濟部審核，包括蝦皮、酷澎已經部分落地；但有部分則因法規，尚未完成落地登記。

立法院財委會7日邀請金管會、財政部、國發會等官員就「如何引導國內資金擴大參與公共建設及策略性產業」進行專題報告。

立委吳秉叡會中問及境外電商落地進度一事，財長莊翠雲回覆，境外電商落地須經過經濟部審核，目前已有部分電商落地，例如蝦皮、酷澎，但仍有部分因法規因素尚未完成落地登記。

吳秉叡指出，不應因「鴕鳥心態」不贊成讓中國電商來台灣，就不讓它落地，但消費者依然會消費，而這些不落地的電商成本就減輕、須負擔的責任也減少，不僅傷害台灣的消費者，另一方面也對台灣的電商業者形成不公平競爭

莊翠雲表示，目前正在檢討相關作業程序，對於電商平台的管理，數發部也在精進。

吳秉叡指出，對於美國、澳洲、歐盟等國近期陸續針對中國大量包裹「出招」，例如，美國取消對中國小額包裹關稅豁免等，莊翠雲則表示，針對小額包裹免稅，現行海外網購小額包裹新台幣2000元以下免稅、每半年限6次，至於後續怎麼出招，需要跨部會討論。