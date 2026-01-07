聯博：債券投資人今年宜承擔信用風險而非存續期風險

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

聯博集團收益策略總監狄斯坦費（Gershon Distenfeld）7日來台指出，美國就業市場逐步降溫、通膨趨於穩定，全球經濟成長預期放緩，經濟「軟著陸」情境的能見度提高，為非投資等級債券創造相對有利的投資環境。非投資等級債券可望延續2025年的強勢表現。

狄斯坦費指出，美國聯準會（Fed）今年可能降息2-3次，但仍要看經濟數據而定。債券市場整體基本面趨緩，但不代表惡化。違約率仍低，預期未來2-3年違約率仍將維持在低檔。

狄斯坦費表示，債券投資人今年宜承擔信用風險，而非存續期風險，因為存續期風險很難估算。尤其是美國長天期債券，很容易受到美國債務問題等結構性因素所影響，在Fed降息時，長天期債券殖利率很可能不降反升。在美國公債中，聯博較看好短天期公債。

在各式債種中，狄斯坦費較看好看好信用債，尤其是非投等債，可望延續去年的良好表現。非投等債預估今年的總報酬率約6-8%，主要報酬來自於票息（約6%）。在新興市場債中，他較看好公司債而非主權債，因為主權債分散程度較低，且容易受到地緣政治所影響。

在2025年，全球非投資等級債券全年上漲12.1%，優於全球投資等級債券的10.3%，更優於美國公債的6.3%漲幅。

