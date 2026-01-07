TISA 成效不比日本 NISA ？ 彭金隆：有漸進策略

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

立委1月7日於立法院財政委員會會議針對TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶）推動成效提出質疑，認為最大問題在於稅負優惠不足，另可結合兒少專戶，金管會主委彭金隆回應指出，TISA等制度的建立是為培養國人長期投資，還要促進經濟成長，有漸進策略；財政部部長莊翠雲則說，稅負問題持續與金管會討論中。

立委郭國文提到，台灣TISA推動至今6個月，參與人數僅7萬人、資金規模90億元，對比日本的NISA從2014年推動半年後，就達到727萬戶、規模約1.563兆日圓（約新台幣3,000億元），沒有稅負優惠成為明顯差距，且台灣僅開放基金而沒有開放台股或ETF。

彭金隆表示，不因此有挫折感，台灣方面對制度的建立是培養國人長期投資，且金管會有逐步漸進的策略。

莊翠雲指出，有關TISA和NISA的稅負優惠已做過比較，現行TISA的稅負優惠並不輸給NISA，但是否要再進一步擴大TISA的租稅優惠，仍在與金管會持續討論當中。

另，各政黨提案發想有關兒少專戶的轉型，立委鍾佳濱建議，將中央銀行的外匯存底部分資金以有償借用的方式撥入國庫中，再由政府發行長年期國債投資於兒少版TISA累積財富，每年約可挹注264億元資金至TISA。

彭金隆表示，針對新生兒到成年之前的「第一桶金」建構目標與TISA不同，但觀念上一致，兩者是可以結合的。至於立委的發想，彭金隆說，金管會構想更深入，除了對個人投資之外，更重要的是要壯大市場，支持經濟成長，金管會有漸進式策略，不過目前還處於初始階段。

莊翠雲則說，目前政府有一個「兒童及少年未來教育及發展帳戶」，已經在跨部會討論如何調整。

