泰安產險啟用「68711」官方簡訊短碼　資安防詐雙重升級

近年詐騙手法層出不窮，經常偽冒金融保險名義發送簡訊或連結，誘導民眾洩露個資或誤點不明網站，導致個人財務受損。為提供保戶更安全的服務體驗，泰安產險自即日起啟用「68711」官方簡訊短碼，協助保戶快速辨識官方訊息來源，強化防詐機制，提升資安防護層級。

泰安產險說明，商用簡訊短碼的申請與發送過程均經嚴格審核，具唯一性與不可竄改特質，可有效防堵詐騙集團偽造官方簡訊或散播惡意連結。未來，「68711」簡訊短碼將應用於泰安產險各項重要服務通知，包括電子保單及理賠進度等項目，讓保戶能清楚辨識訊息真偽，避免因誤信假訊息而造成權益與財物損失。

除了導入官方簡訊短碼之外，公司亦致力強化資訊安全管理與風險控管措施，針對內部員工辦理資安與防詐教育訓練，並於官網設立「金融詐騙防制宣導專區」，提供防詐影片、案例解析與宣導文宣，提醒民眾保持警覺、提高辨識能力，以主動預防的態度守護客戶資料安全，展現對保戶權益的高度重視。

泰安產險提醒保戶，凡接收簡訊時務必認明「68711」為泰安產險唯一官方簡訊短碼，並牢記「三不原則」：不提供個人資料、不點擊陌生連結、不購買不明保單。如接獲可疑簡訊或電話，可立即撥打24小時客服專線 0800-012-080，或透過 LINE 搜尋「泰安產物保險」，線上有專人協助確認訊息真偽，全面打造安全、便捷且值得信賴的保險服務體驗。