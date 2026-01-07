政府引資金入公建 立委憂「山也BOT、海也BOT」？財長這樣回應

立法院財委會7日邀請金管會、財政部、國發會等官員就「如何引導國內資金擴大參與公共建設及策略性產業」進行專題報告。立委林德福詢問財長莊翠雲，政府推動引導國內資金投入公共建設，會不會出現山也BOT、海也BOT，甚至什麼都是BOT的情況發生？

莊翠雲回覆，對於BOT案件不需要太過莫名的汙名化，因為提升公共服務品質，加速國家公共建設很重要，透過民間資金注入建設，對於政府、民間、社會大眾是三贏的局面。

立委林德福也提到，永續債券發行恐有債留子孫的疑慮，是否中央會刻意在審查機制上，刁難地方、甚至延宕地方的推動永續債券發行的情況，莊翠雲則說，發行債券投資公建，可讓民眾來參與，這是好事；金管會主委彭金隆也表示，金管會鼓勵政府發行永續發展債券，目前還在起始階段，截至2025年底，發行總額281億元，這是很重要的籌資管道，尤其支持一些永續建設，且櫃買中心也會給予協助。

林德福也關切，台美避免雙重課稅協定今年是否有望生效？莊翠雲則說，台美避免雙重課稅協定是台、美民間、美國跨黨派都支持簽署，去年1月15日已在美國眾議院通過，尚待參議院審議，希望能在2026年盡快往前推動，台美雙方技術工作層級都有持續討論，未來若參議院通過，後續進度就會加快。

至於台美關稅協議是否有機會在農曆年後、2026年第二季公布最後結果嗎？莊翠雲則表示，台美關稅談判由行政院副院長鄭麗君領軍，目前在總結報告磋商當中，若有進展將由行政院對外說明。