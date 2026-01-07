快訊

115學測自然／加強長文閱讀及圖表能力 非洲豬瘟、堰塞湖時事應留意

菲律賓近海發生6.7地震 暫無傷亡通報、官方警告恐有餘震

恐嚇槍擊盧秀燕！台中偵查佐遭起訴…曾記功5次還是警專第一名畢業

壽險重壓非投資級債？這1家逾600億元 金管會喊三檢討

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
立委郭國文質詢金融業在委內瑞拉與哥倫比亞的巨額曝險問題。記者廖珮君／攝影
立委郭國文質詢金融業在委內瑞拉與哥倫比亞的巨額曝險問題。記者廖珮君／攝影

立委郭國文質詢金融業在委內瑞拉與哥倫比亞的巨額曝險問題，金管會主委彭金隆承諾，將針對非投資等級債券投資比重、金額與限制等三面向做全面制度化檢討，並於一個月內提交專案報告。

據金管會2025年11月底統計，我國金融業在委內瑞拉曝險額是145.07億元，全都是銀行業；哥倫比亞則是1393.24億元，則集中在壽險業。

在委內瑞拉方面，銀行業曝險總額達 145.07億元，其中單一業者曝險是 135.51 億元，占總額九成以上。彭金隆說，主要是投資國際開發銀行債券。

而在哥倫比亞部分，風險則集中於保險業。壽險業對哥國曝險總額1,385.08 億元、銀行業則是8.16億元。金管會也坦言，單一業者南山人壽曝險額達 629.12 億元居冠。

立委郭國文指出，哥國主權債及國家石油債評等已降至 BB 級，且除了南山人壽外，富邦（187 億元）、國泰（184 億元）及中信（163 億元）等大型金控也有顯著投資，過度曝險恐導致惡性循環。

彭金隆主委回應表示，金管會已掌握相關情勢，強調這並非單一事件。未來將從制度面解決，重新檢討對非投資等級債券的投資比例、金額及限制等，並要求業者依會計準則如實認列預期損失。

金管會將加強監管機制，確保金融機構在追求收益的同時，能有效應對信用與匯率風險。

金管會

延伸閱讀

立委憂台股虛胖 彭金隆：年線下占比高「確有疑慮」

陳亭妃稱議長跑票事件「關我什麼事」 郭國文批羞辱台派支持者

成立「轉大人ETF」 郭國文：投資未來國力與勞動力

郭國文提「轉大人ETF」 家長與政府每月各出1200元18歲領第一桶金

相關新聞

壽險重壓非投資級債？這1家逾600億元 金管會喊三檢討

立委郭國文質詢金融業在委內瑞拉與哥倫比亞的巨額曝險問題，金管會主委彭金隆承諾，將針對非投資等級債券投資比重、金額與限制等三面向做全面制度化檢討，並於一個月內提交專...

台幣短期活存優利 喊到15%

各銀行陸續公布2026年上半年的新台幣活儲優惠方案，為吸引新開戶者，國銀也祭出小額且短期高利優惠方案，其中聯邦銀行、樂天...

保險品質獎 玉山金奪「最值得推薦」特優

《現代保險雜誌》於昨（6）日舉行「2026保險品質獎」頒獎典禮，玉山金控榮獲「最值得推薦」特優，由金管會主委彭金隆親自頒...

金管會罰緩收入未達標

金管會2025年預算案中，預估罰鍰收入約2億6,337萬元，昨（6）日實際統計共2億0,255萬元，達成率約76.9％，...

保險品質獎 富邦金集團九大殊榮到手

2026保險品質獎頒獎典禮昨（6）日舉行，富邦金控第四度榮獲「最值得推薦」特優；富邦人壽連十年獲「知名度最高」、「業務員...

凱基金永續 力挺地方創生

凱基金控長期推動地方創生，持續以企業資源與專業賦能陪伴在地團隊深化經營、擴大影響力，為城鄉均衡發展注入動能。日前舉辦「地...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。