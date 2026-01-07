壽險重壓非投資級債？這1家逾600億元 金管會喊三檢討

立委郭國文質詢金融業在委內瑞拉與哥倫比亞的巨額曝險問題，金管會主委彭金隆承諾，將針對非投資等級債券投資比重、金額與限制等三面向做全面制度化檢討，並於一個月內提交專案報告。

據金管會2025年11月底統計，我國金融業在委內瑞拉曝險額是145.07億元，全都是銀行業；哥倫比亞則是1393.24億元，則集中在壽險業。

在委內瑞拉方面，銀行業曝險總額達 145.07億元，其中單一業者曝險是 135.51 億元，占總額九成以上。彭金隆說，主要是投資國際開發銀行債券。

而在哥倫比亞部分，風險則集中於保險業。壽險業對哥國曝險總額1,385.08 億元、銀行業則是8.16億元。金管會也坦言，單一業者南山人壽曝險額達 629.12 億元居冠。

立委郭國文指出，哥國主權債及國家石油債評等已降至 BB 級，且除了南山人壽外，富邦（187 億元）、國泰（184 億元）及中信（163 億元）等大型金控也有顯著投資，過度曝險恐導致惡性循環。

彭金隆主委回應表示，金管會已掌握相關情勢，強調這並非單一事件。未來將從制度面解決，重新檢討對非投資等級債券的投資比例、金額及限制等，並要求業者依會計準則如實認列預期損失。

金管會將加強監管機制，確保金融機構在追求收益的同時，能有效應對信用與匯率風險。