元大人壽全新美元利率變動型保險 分散傳承風險

面對通膨及不斷上漲的物價，許多家庭感受到愈來愈大的經濟壓力，根據行政院主計總處《113年家庭收支調查報告》顯示，我國平均每戶家庭消費支出逐年上升，113年平均每戶為88.9萬元，較112年增加3.2%。對於正值家庭責任高峰期的青壯族群來說，不但保障需求高，財務規劃更是刻不容緩。元大人壽建議，兼具保障與資產累積雙重功能的美元利率變動型保險，就是一項不錯的工具選擇。

元大人壽近期推出新美利倍傳美元利率變動型終身壽險，以主流貨幣美元計價，繳費年期包括6年和10年，上班族可活用年終或績效獎金進行規劃，具有長期累積、分散匯兌風險的優勢。在保險費折扣上，依投保規則，達保費門檻可享高保費折扣，最高可折減3%保費，約定自動轉帳繳費可再享1%保費折扣，最高享有4%折扣。

元大人壽新美利倍傳美元利率變動型終身壽險具有下述四大商品優勢：

一、首年高保障倍數、增值回饋分享金，保障加值。此商品首年即具有高保障倍數效果，很適合身為家中經濟支柱、家庭責任較重的族群，且依據宣告利率，保戶每年有機會享有增值回饋分享金，若選擇以增額繳清方式給付增值回饋分享金，不但可以加值保障、強化家庭財務防護網，還能提升傳承效益。

二、提前守護，升級高齡醫療品質。當繳費期間屆滿且被保險人保險年齡達60歲(含)以上，一旦經醫院醫師診斷確定初次罹患符合保單條款約定之重大疾病，包括：急性心肌梗塞(重度)、冠狀動脈繞道手術、末期腎病變、腦中風後障礙(重度)、癌症(重度)、癱瘓(重度)及重大器官移植或造血幹細胞移植，則依保險金額的20%作為老年重大疾病提前給付，代替家人扛下醫療費用重擔，規劃有尊嚴、有品質的晚年生活。

三、失能豁免保費，保障不中斷。失能豁免保費的設計，當被保險人於契約有效期間且為繳費期間內，因「疾病」或「傷害」致成保單條款所列第二級至第六級失能程度，自失能診斷確定的翌日起，被保險人無需再繳保費，讓保障計劃不間斷，保戶安心免煩惱。

四、受益分配自主約定，傳承運用效益佳。保戶透過指定身故受益人與分配比例，能依個人意願安穩傳承，降低爭產糾紛；其次可預留稅源，於被保險人身故時，使身為身故保險金受益人的繼承人以所領取之保險金，作為繳納遺產稅的資金來源，也可以作為家庭開銷支應；此外，分期定期保險金給付的設計，可落實照顧受益人的心意，避免保險金被騙或不當揮霍，掌握主導權。

元大人壽表示，元大人壽新美利倍傳美元利率變動型終身壽險很適合肩負家庭責任需風險轉移、穩健累積資產的客戶，以及具有傳承、退休規劃需求的族群，可以及早規劃納入資產配置的一環，可達到分散風險、資產累積與保障加值的多重目標。