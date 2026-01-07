陸「增值稅法」與實施條例同步上路 KPMG 解讀新法四大重點

《中華人民共和國增值稅法》（以下簡稱《增值稅法》）已於2026年1月1日正式施行。為完善配套制度，國務院已於2025年12月30日發布《中華人民共和國增值稅法實施條例》（以下簡稱《實施條例》），並與《增值稅法》同步上路。

KPMG 稅務投資部 China Practice 執業會計師劉中惠表示，增值稅為中國第一大稅種，新法整體採行「稅制平移」原則，基本維持現行稅制架構與稅負水準，並進一步完善應稅交易範圍及稅收優惠規定。然而，部分新規仍可能對企業實務操作帶來影響，建議納稅人及早進行影響評估並做好因應準備。

劉中惠建議，包括一、長期資產進項稅處理方式調整：依現行規定，用於簡易計稅、免稅項目、集體福利或個人消費的進項稅額不得抵扣。《實施條例》第25條首次引入「長期資產」概念，並對混合用途長期資產的進項稅抵扣方式作出新規範。其中，單項長期資產原值不超過500萬元者，其進項稅額可全額抵扣；原值超過500萬元者，則可於購進時先行全額抵扣，後續於混合用途期間，依調整年限逐年計算並轉出不得抵扣之進項稅額。此一規定意味著，固定資產、無形資產及不動產若同時用於可抵扣及不得抵扣項目，進項稅可先行全額抵扣，但針對高價長期資產的後續調整機制，仍有待進一步配套說明，企業宜持續關注後續政策發展。

二、混合銷售判斷標準更趨實質：《增值稅法》調整混合銷售的定義，取消必須同時涉及貨物與服務的限制，改以「一項應稅交易涉及兩個以上稅率或徵收率」作為判斷基礎，並以該交易的主要業務決定適用稅率或徵收率。實務上，判斷交易屬於「一項應稅交易」或「多項應稅交易（兼營）」向來爭議頻仍。《實施條例》進一步強調應回歸業務實質，判斷各項業務是否不可分割、附屬業務是否以主要業務為前提，及是否構成必要補充。劉中惠建議企業檢視交易合約、會計處理方式及業務實質主附關係，以降低稅務爭議風險。

三、無法劃分進項稅轉出改為納稅人年度清算義務：過往規定下，無法劃分的進項稅轉出可由主管稅務機關依年度資料進行清算。《實施條例》則明確要求，納稅人須於次年1月申報期內自行完成全年匯總清算調整。此一變化代表進項稅年度清算責任，將由稅務機關轉為納稅人自身義務，對企業增值稅申報及法遵管理提出更高要求。

四、出口業務申報時點趨嚴：依現行規定，出口貨物及跨境應稅行為即使逾期申報，只要補齊相關憑證及條件，仍可申請退免稅。《實施條例》第48條則明定，適用退免稅或免徵增值稅的出口業務，須於規定期限內完成申報，逾期未申報者將視同內銷繳納增值稅。值得注意的是，《實施條例》未明確載明申報期限，與先前徵求意見稿所列36個月上限有所不同。企業仍須密切留意後續作業辦法，以免影響自身退稅權益。

此外，隨著交易型態多元化，自然人以非雇傭形式參與經濟活動的比例提高，相關增值稅徵管問題日益受到關注。《實施條例》規定，自然人發生應稅交易時，改由支付價款的境內單位擔任扣繳義務人，代扣代繳增值稅，以完善進項抵扣鏈條並降低徵管風險。劉中惠提醒，涉及大量 C2B 交易的企業，應儘速評估新規與既有流程的差異，調整內部作業與合約安排，以確保合規並降低稅務風險。