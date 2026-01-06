日股創高 日股ETF氣勢如虹 這兩檔聚焦半導體、商社ETF漲幅分居一二名

台股創高，日股也上演新年慶祝行情，在美股強漲與風險偏好回升的帶動下，日經225指數6日上漲685點，收在52,518點，東證指數亦上漲1.7%至3,538.44點，雙創歷史收盤新高。在日股屢創新高激勵下，台股掛牌的日股ETF亦氣勢如虹，多檔創下掛牌新高，其中以中信日本半導體ETF（00954）漲2.5%最多，中信日本商社ETF（00955）漲幅2.4%次之。

00955經理人辛忠駿分析，儘管國際地緣政治出現波動，但市場評估影響有限，加上美國ISM製造業數據推升聯準會降息預期，全球資金風險偏好顯著回升。值得注意的是，日本央行（BOJ）總裁植田和男暗示可能進一步升息，激勵日本金融股強勢表態，如三菱UFJ金融控股今日勁揚逾3%。

辛忠駿指出，日本五大商社擁有龐大的金融資產與轉投資收益。在升息循環下，商社不僅能受惠於利差擴大，其帳上現金流與資產價值亦將獲得重估。今日日股的漲勢結構中，除了半導體與機電大廠領漲外，資金明顯湧入具備高股息、低估值特性的金融與商社族群，成為推升00955股價創高的關鍵動能。

此外，市場信心亦來自於長期籌碼面的穩定。波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）對日本商社的長期持有，不因股神巴菲特退休而有所改變，甚至可能增持五大商社股票，加上外資對日企治理改革的高度認同，也為商社股價提供堅實支撐。

辛忠駿強調，日經指數續創新高，象徵日本經濟澈底走出失落30年。在當前「股匯雙利」與「通膨經濟」的環境下，日本商社憑藉其多元化的業務護城河，可望成為外資配置日股的首選標的。

半導體產業的復甦，也是日股上漲重要動能。00954經理人許家瑜補充，美銀預估今年AI半導體將有逾50%以上強勁成長，而產能擴張必須仰賴設備到位才能做到，在先進半導體需求強勁攀升下，上游設備製造商將持續受惠，日本半導體產業具備匹配製造先進半導體的技術優勢，不論是記憶體，或是2奈米製程皆能提供解決方案，產業成長動能明確。