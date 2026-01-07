外資淨匯入餘額飛越10兆 顯示對台長線信心升溫 股市資金動能無虞

金管會昨（6）日公布，2025年12月外資淨匯入44億美元，全年累計淨匯入達368.3億美元（約新台幣1.15兆元），寫史上次高，也推升外資在台累積餘額攀升至3,201億美元、約新台幣10.06兆元，首度飛越10兆元關卡，顯示外資看好台股，後市資金動能無虞。

回顧近20年，外資僅在2009年海嘯後有266億美元大幅淨匯入，其後多年維持低檔。直到2023年淨匯入295億美元，2024年擴大至372億美元寫巔峰，2025年續守368億美元次高水位，近三年外資對台灣市場的長線信心明顯升溫。

法人分析，2025年外資持續回流，主要有三大驅動力。首先，美國於9、10與12月三度降息，推升全球股市表現，亞股中台股漲勢突出，12月單月大漲4.8%，吸引資金回流布局。

其次，AI需求與消費性電子同步回溫，AI出貨動能延續，帶動供應鏈股價表現穩健。

第三，上市櫃公司基本面撐盤，企業獲利與股利水準兼具，使台股同時具備成長與收益題材。

金管會統計，上市櫃公司2025年前11月累計營收44.72兆元，年增13.1%。11月底現金殖利率2.4%，加計股票股利達2.48%，配息誘因明確，進一步提升台股對長線資金的吸引力。

不過，在操作面上仍然呈現分歧，12月外陸資淨賣超台股795.36億元，全年累計淨賣超擴大至4,744.35億元。

金融圈指出，金管會外資淨匯入數字，是以外資投資台灣的「資產面」計算，反映外資投入本金的進出，與央行著重「現金流」的盈餘匯出統計不同。

換言之，外資淨匯入本金增加，但賣超獲利後的盈餘有淨匯出，所以反映在央行及賣超台股的數字上。

從2025年各季度來看，外資資金流向呈現「先出後回」。首季淨匯出17億美元；第2季淨匯入214億美元。第3季續增128億美元，第4季則在12月最後一個月再淨匯入逾40億美元。