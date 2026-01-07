聽新聞
上月外匯存底 歷史次高
中央銀行昨（6）日公布2025年12月外匯存底金額6,025.53億美元，較11月底增加27.62億美元，寫歷史次高紀錄。
12月外匯存底出乎市場預期，不減反增，央行外匯局長蔡烱民表示，央行統計12月外資本金含利息匯出約36億美元，但受到非美元貨幣升值因素影響，使外匯存底數增加。
據了解，目前我國外匯存底約八成為美元計價，若以6,000億美元估算，非美貨幣約1,200億美元，若當月非美貨幣升值2%，再換算回美元，當月外匯存底就會增加24億美元。
以去年12月來看，美元指數貶值1.14%，歐元升值1.36%，英鎊升值1.68%，加幣升值2.48%，日圓貶值0.15%，人民幣升值1.27%，新台幣貶值0.27%。非美貨幣在當月大都呈現走升，因此成為支撐外匯增加的最主要因素。
有關近期新台幣匯價波動，蔡烱民表示，壽險公司調整避險策略，停止續作換匯（SWAP），使即期市場美元需求增加，因此造成新台幣匯價貶值壓力較重，但這些都在「可控」範圍內。
