中央銀行昨（6）日公布去年第3季在外匯市場的干預金額為淨買匯12.87億美元。央行外匯局長蔡烱民表示，去年9月上旬外資大舉匯入買超台股，央行進場調節，以致第3季的干預呈淨買匯12.87億美元。累計去年前三季淨買匯144.9億美元。

中央銀行去年11月宣布與美國財政部就匯率議題達成共識，並同步發布聯合聲明，央行承諾自去年12月底起，有關央行干預匯市金額等資料之發布頻率，將由現行每半年改為每季公布一次。

這是台美就匯率議題發表聯合聲明後，央行首度公布季資料。

蔡烱民指出，去年7月和8月央行在外匯市場操作並不多，7月新台幣匯價先升後貶，而9月外資買超台股金額近2,000億元新台幣，規模龐大，因此央行進場調節。

所以第3季央行干預呈淨買匯12.87億美元，主要是反應9月的外資影響。

央行去年發布的台美匯率聯合聲明內容延續雙方長期溝通之原則，包括：（1）不應操縱匯率，以避免阻礙國際收支之有效調整或取得不公平的競爭優勢；（2）干預匯市係以因應匯率的過度波動或失序變動為主，且宜採雙向干預。

蔡烱民表示，未來央行公布的季度資料均為「落後一季」，公布時間為1月、4月、7月和10月。

從歷史數據觀察，央行近年在匯市操作方向多次轉換。2020年央行「淨買匯」391億美元，2021年為90億美元；2022年轉為「淨賣匯」130億美元，2023年「淨賣匯」27.7億美元，2024年「淨賣匯」更擴大至164億美元。