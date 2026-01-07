央行公開淨買匯金額

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

中央銀行昨（6）日公布去年第3季在外匯市場的干預金額為淨買匯12.87億美元。央行外匯局長蔡烱民表示，去年9月上旬外資大舉匯入買超台股，央行進場調節，以致第3季的干預呈淨買匯12.87億美元。累計去年前三季淨買匯144.9億美元。

中央銀行去年11月宣布與美國財政部就匯率議題達成共識，並同步發布聯合聲明，央行承諾自去年12月底起，有關央行干預匯市金額等資料之發布頻率，將由現行每半年改為每季公布一次。

這是台美就匯率議題發表聯合聲明後，央行首度公布季資料。

蔡烱民指出，去年7月和8月央行在外匯市場操作並不多，7月新台幣匯價先升後貶，而9月外資買超台股金額近2,000億元新台幣，規模龐大，因此央行進場調節。

所以第3季央行干預呈淨買匯12.87億美元，主要是反應9月的外資影響。

央行去年發布的台美匯率聯合聲明內容延續雙方長期溝通之原則，包括：（1）不應操縱匯率，以避免阻礙國際收支之有效調整或取得不公平的競爭優勢；（2）干預匯市係以因應匯率的過度波動或失序變動為主，且宜採雙向干預。

蔡烱民表示，未來央行公布的季度資料均為「落後一季」，公布時間為1月、4月、7月和10月。

從歷史數據觀察，央行近年在匯市操作方向多次轉換。2020年央行「淨買匯」391億美元，2021年為90億美元；2022年轉為「淨賣匯」130億美元，2023年「淨賣匯」27.7億美元，2024年「淨賣匯」更擴大至164億美元。

央行 外匯市場

延伸閱讀

Fed今年降息穩了？專家分析歷史數據 揭示關稅或降低通膨

央行公布去年第3季 外匯市場干預金額為淨買匯12.87億美元

台股3萬點「歷史新高」不敢買？存股哥直接加碼五張0056：下月領股息4萬5

台股3萬點…黃鐙輝曝為何自己投資大盤0050：「抱現金」才是最大風險！

相關新聞

獨／戴口罩不能在ATM領錢？避免擾民 金管會將朝三大方向拍板

為了能「逮」到車手，到底戴口罩或安全帽者能否在ATM領錢？據了解，銀行局已在去年12月23日邀集約10家銀行開會討論，政...

外資淨匯入餘額飛越10兆 顯示對台長線信心升溫 股市資金動能無虞

金管會昨（6）日公布，2025年12月外資淨匯入44億美元，全年累計淨匯入達368.3億美元（約新台幣1.15兆元），寫...

保險資金注入公建、策略性產業 金管會研議三誘因

鼓勵保險資金投入國內公建、策略性產業，金管會研議三大措施，一、開放投資非掛鉤長照事業，二、推動五大信賴產業鼓勵方案，三、...

台幣短期活存優利 喊到15%

各銀行陸續公布2026年上半年的新台幣活儲優惠方案，為吸引新開戶者，國銀也祭出小額且短期高利優惠方案，其中聯邦銀行、樂天...

保險品質獎 玉山金奪「最值得推薦」特優

《現代保險雜誌》於昨（6）日舉行「2026保險品質獎」頒獎典禮，玉山金控榮獲「最值得推薦」特優，由金管會主委彭金隆親自頒...

金管會罰緩收入未達標

金管會2025年預算案中，預估罰鍰收入約2億6,337萬元，昨（6）日實際統計共2億0,255萬元，達成率約76.9％，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。