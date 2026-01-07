金管會罰緩收入未達標

經濟日報／ 記者黃于庭廖珮君／台北報導

金管會2025年預算案中，預估罰鍰收入約2億6,337萬元，昨（6）日實際統計共2億0,255萬元，達成率約76.9％，罰鍰收入較2024年全年度的1億7,786.5萬元增加13.88％，件數則減少十件，罰鍰收入已連四年未達標。金管會統計，2022至2024年金管會編列罰鍰收入預估分別為2億9,136萬元、3億2,853萬元、2億7,468萬元，實際達成率分別為87％、77.3％和64.8％。

銀行局副局長王允中指出，銀行局方面統計裁罰案件為17件，年減一件，合計金額為7,034萬元，年增64.56％，主因裁罰金額高的案件數較多。若與2022、2023年裁罰金額1億0,912萬元和1億3,089.5萬元比較，仍明顯減少三成以上。

證期局統計2025年證券業裁罰案共40件、投信投顧業十件、期貨業八件，合計58件，年減四件，罰鍰金額共2,885萬元，年減73萬元，其中，證券業遭罰2,028萬元，也是證券期貨業中增加最多，年增15.1％；上市櫃公司方面，2025年共裁罰186件，金額為4,934萬元，較2024年的193件、5,064萬元減少。

投信

