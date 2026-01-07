聽新聞
0:00 / 0:00

台幣短期活存優利 喊到15%

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導
銀行業示意圖。聯合報系資料照
銀行業示意圖。聯合報系資料照

各銀行陸續公布2026年上半年的新台幣活儲優惠方案，為吸引新開戶者，國銀也祭出小額且短期高利優惠方案，其中聯邦銀行（2838）、樂天銀行祭出台幣活存年利率最高15%，樂天銀為10天期；王道銀行則推2個月期台幣階梯活儲年利率最高8.8%。

聯邦銀行數位帳戶New New Bank鎖定新戶，限定今年1月至6月任一月份成功開戶者，可在「成功開戶次一月份利息結算日」，享有台幣活儲年利率15%優惠，不過，優惠限額以存款平均餘額10萬元（含）為上限，且每人限享一次，餘額超過10萬元部分則依牌告利率計息。

純網銀樂天銀行也針對新戶限定，祭出超短期10天期15%年利率方案，適用於去年12月31日至今年4月29日開立數位存款帳戶自然人新客戶，可存額度為1至5萬元，每位客戶限開立一筆，享有10天期15%的年利率優惠。

王道銀行則針對首次申請且成功開立存款帳戶的個人新戶，推出新台幣2個月期階梯活儲年利率8.8%，該專案利率限定存款帳戶餘額10萬元（含）以內；若餘額10萬元至20萬元（含）則享年利率2.1%。

台北富邦銀行則是到今年1月22日止，祭出「任務闖關式」活存優惠，數位帳戶全新戶最高享5%年利率台幣優利，額度上限10萬元，開立數位帳戶即符合2%年利率資格，依指定完成任務至最高5%年利率，優惠期間為開戶成功日當日起算180天。台新Richart新戶活動期間開立Richart優利子帳戶，將存款存入優利子帳戶者，可於開立完成後次二個營業日至次二個月第一個營業日止，享「Richart優利子帳戶」10萬元（含）內年利率3.5%。

帳戶 台幣 成功

延伸閱讀

台新Richart數位品牌升級

存款不夠怎麼辦？專家揭50歲後「防破產」3招：錢包現金減半超有效

新年紅包先來…1月初11檔ETF排隊除息！00984B年化8.93％衝最高、00983B首配也吸睛

31號封關前快上車！比高股息還香…00984B用A級債券打造「9％現金流」護城河

相關新聞

獨／戴口罩不能在ATM領錢？避免擾民 金管會將朝三大方向拍板

為了能「逮」到車手，到底戴口罩或安全帽者能否在ATM領錢？據了解，銀行局已在去年12月23日邀集約10家銀行開會討論，政...

外資淨匯入餘額飛越10兆 顯示對台長線信心升溫 股市資金動能無虞

金管會昨（6）日公布，2025年12月外資淨匯入44億美元，全年累計淨匯入達368.3億美元（約新台幣1.15兆元），寫...

保險資金注入公建、策略性產業 金管會研議三誘因

鼓勵保險資金投入國內公建、策略性產業，金管會研議三大措施，一、開放投資非掛鉤長照事業，二、推動五大信賴產業鼓勵方案，三、...

台幣短期活存優利 喊到15%

各銀行陸續公布2026年上半年的新台幣活儲優惠方案，為吸引新開戶者，國銀也祭出小額且短期高利優惠方案，其中聯邦銀行、樂天...

保險品質獎 玉山金奪「最值得推薦」特優

《現代保險雜誌》於昨（6）日舉行「2026保險品質獎」頒獎典禮，玉山金控榮獲「最值得推薦」特優，由金管會主委彭金隆親自頒...

金管會罰緩收入未達標

金管會2025年預算案中，預估罰鍰收入約2億6,337萬元，昨（6）日實際統計共2億0,255萬元，達成率約76.9％，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。