台幣短期活存優利 喊到15%

各銀行陸續公布2026年上半年的新台幣活儲優惠方案，為吸引新開戶者，國銀也祭出小額且短期高利優惠方案，其中聯邦銀行（2838）、樂天銀行祭出台幣活存年利率最高15%，樂天銀為10天期；王道銀行則推2個月期台幣階梯活儲年利率最高8.8%。

聯邦銀行數位帳戶New New Bank鎖定新戶，限定今年1月至6月任一月份成功開戶者，可在「成功開戶次一月份利息結算日」，享有台幣活儲年利率15%優惠，不過，優惠限額以存款平均餘額10萬元（含）為上限，且每人限享一次，餘額超過10萬元部分則依牌告利率計息。

純網銀樂天銀行也針對新戶限定，祭出超短期10天期15%年利率方案，適用於去年12月31日至今年4月29日開立數位存款帳戶自然人新客戶，可存額度為1至5萬元，每位客戶限開立一筆，享有10天期15%的年利率優惠。

王道銀行則針對首次申請且成功開立存款帳戶的個人新戶，推出新台幣2個月期階梯活儲年利率8.8%，該專案利率限定存款帳戶餘額10萬元（含）以內；若餘額10萬元至20萬元（含）則享年利率2.1%。

台北富邦銀行則是到今年1月22日止，祭出「任務闖關式」活存優惠，數位帳戶全新戶最高享5%年利率台幣優利，額度上限10萬元，開立數位帳戶即符合2%年利率資格，依指定完成任務至最高5%年利率，優惠期間為開戶成功日當日起算180天。台新Richart新戶活動期間開立Richart優利子帳戶，將存款存入優利子帳戶者，可於開立完成後次二個營業日至次二個月第一個營業日止，享「Richart優利子帳戶」10萬元（含）內年利率3.5%。