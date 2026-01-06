快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
2025年商用不動產交易金額達1,900億元，雖較去年減少3%，仍創近十年次高紀錄。路透社

2025年商用不動產交易金額達1,900億元，雖較去年減少3%，仍創近十年次高紀錄。傳統產業在轉型與成本壓力下，陸續釋出非核心資產，部分企業亦評估海外布局，以優化資產結構並分散營運風險。

仲量聯行董事總經理侯文信表示，科技與半導體產業持續購置自用廠房、廠辦及策略據點，以因應全球供應鏈重組與產能擴張需求，成為支撐市場交易的主要動能。

仲量聯行投資部資深副總經理吳瑤華表示，以產業別觀察，科技業占整體成交金額約37%，穩居市場最大買方。其中，約七成資金投入廠房、兩成用於廠辦、一成布局物流倉儲，反映企業在產能擴張與自用需求上的持續成長，並顯示科技產業對長期營運布局的高度重視。

開發商則以約29%的成交占比居次，投資標的同樣以廠房為主，策略著重於擴大資產規模，並把握市場調整期逢低收購優質資產，以創造中長期增值空間。相較之下，傳統產業、物流業與壽險業等傳統買方占比明顯下滑仲量聯行分析，除信用管制與關稅政策影響外，利率環境走升亦進一步壓抑壽險業投資動能。

依現行法規，壽險業2025年最低保證收益率為2.72%，並將於2026年進一步調升至2.875%。隨最低保證收益率逐步調升，壽險業者對不動產投資收益要求提高，在台北市等核心市場可投資標的愈加有限，投資布局因而轉趨保守，並逐步將投資觸角延伸至台北市以外的其他縣市，不僅有助於分散投資風險，亦創造更多元收益來源。

壽險業 布局

2025年商用不動產交易金額達1,900億元 創近十年次高紀錄

