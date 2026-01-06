獨／戴口罩不能在ATM領錢？避免擾民 金管會將朝三大方向拍板

為了能「逮」到車手，到底戴口罩或安全帽者能否在ATM領錢？據了解，銀行局已在去年12月23日邀集約10家銀行開會討論，政策輪廓浮現，包括：1. 會由警政署提供資料給銀行，先從「熱點」布建臉部遮蔽示警的ATM強化警示功能；2. 直接禁止戴口罩者不能從ATM領錢，在實務上有困難恐構成「擾民」，也有違法問題，因此暫不會強制戴口罩者不能在ATM領錢；3. 目前設置辨識裝置的業者對於成本效益的看法各有不同，因此會先以鼓勵取代強制。

據悉，除了中華郵政和3、4家的大型公股行庫之外，另外在便利超商廣設ATM的中信、國泰世華、台新、玉山銀、永豐銀等ATM數量名列前茅的民營銀行也列席會議，高檢署也派員出席，與會者的共識在於，臉部辨識的ATM頂多只能發揮示警的功能，除非強制戴口罩者不能領錢，否則ATM的功能僅止於示警，警聲響完，就能照領不誤。

有關人士指出，之所以不能強制戴口罩者不能提現，不論和時間與場景都有關。會中也有銀行業者提到在醫院設置ATM，醫院本來就是要戴口罩以防病毒感染的地方，但是為了領錢硬是要民眾把口罩拿下來，也很說不過去；此外，即使是在超商ATM領錢，但現在流感肆虐，寒流來襲時很多民眾也習慣戴口罩或帽子保暖，就算不是車手，也有很多民眾會戴口罩領錢，倘若強制民眾脫口罩領錢，屆時不論是銀行或是金管會，都會被扣上「擾民」的大帽子，等於先前的靜止戶帳戶被凍結的民怨再度重演。

也有銀行業者指出，除非金管會發出行政命令，限制脫口罩者不能在ATM領錢，否則的話銀行單方面限制，將違反與客戶簽定的「存款總約定書」，將有違法疑慮，同時，ATM加入臉部辨識裝置，只能發揮「示警」的成效，但無法因為辨識的結果而阻止提領，據了解，高檢署在會中也表達直接拒絕領現沒有法源依據，的確不妥。

考量一旦規定所有戴口罩的都不能在ATM領錢，引發的民怨會遠超過被攔截下來的車手；因此最後決定採取漸進式的作法，由警政署提供銀行名單，先從車手較常去提現的ATM「熱點」來改裝臉部辨識的ATM，並且鼓勵銀行能逐步加裝臉部辨識的ATM發揮警示功能。