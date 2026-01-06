壽險逾4兆活水還沒動！金管會出三招催回台 「這招」最殺

為鼓勵保險資金投入國內公建、策略性產業，金管會研議三大措施，一、開放投資非掛鉤長照事業，二、推動五大信賴產業鼓勵方案，三、調降風險係數，包括創投基金係數砍半、放寬間接投資公建門檻，在風險可控下，提高壽險業投資誘因與資金配置彈性。

金管會主委彭金隆7日將赴立法院財政委員會，就「如何引導國內資金擴大投資公共建設及策略性產業」進行專題報告，並提出三大亮點措施。

一是開放保險業投資「非掛鉤」長照事業。金管會研議開放保險業投資長照服務事業，將不再受限於必須與保險業務（如理賠、保戶服務）相連結，鼓勵資金直接注入銀髮福祉產業。 二是研訂「五大信賴產業」鼓勵方案。金管會將引導保險業積極評估投資及融資於半導體、人工智慧(AI)、軍工、安控及次世代通訊等五大信賴產業，並同步規劃相關鼓勵方案以提升投資動能。 三是降低風險係數以提高投資意願，藉此大幅降低資本成本，直接增加投資實質誘因。

首先是創投基金係數減半。據了解，保險業投資創投基金在500億元額度內，研擬比照策略性產業，將風險係數由現行RBC制度的33.75%大幅調降至17.25%，即便未來接軌TW-ICS，也可望維持此係數。

風險係數調降後，每投資100元，資本需求可由33.75元降至17.25元，資本計提壓力幾乎砍半，可提升壽險業參與創投基金的意願。另超過500億元部分，仍將適用較高係數，以兼顧風險控管。

其次，現行規定要求保險業透過私募或創投基金「全額投資」公建、社福或基礎建設，才能適用1.28%低風險係數。

未來將改為扣除營運成本後，只要基金八成比例投入相關標的，即可視同全額投資，同樣享有低係數優惠，接軌TW-ICS後也將維持。

壽險業者指出，私募及創投基金實務上需保留約二成作為營運成本，新制貼近實際操作，有助降低制度摩擦。據了解，該項1.28%低係數在接軌TW-ICS後，仍將維持不變。

據金管會截至114年第3季底，保險業資金達33.5兆元，實際投入公共建設及社會福利僅1,610億元，距法定上限15%、約5.02兆元，仍有逾4兆元空間。隨風險係數下調與制度鬆綁，保險資金回流國內動能可望逐步放大。