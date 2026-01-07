凱基金永續 力挺地方創生

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導
凱基金控舉辦「地方創生行動家＋」成果發布會，集結參與專案的創生團隊與企業志工齊聚一堂，分享跨域共創的成果與經驗。凱基金控／提供
凱基金控舉辦「地方創生行動家＋」成果發布會，集結參與專案的創生團隊與企業志工齊聚一堂，分享跨域共創的成果與經驗。凱基金控／提供

凱基金控（2883）長期推動地方創生，持續以企業資源與專業賦能陪伴在地團隊深化經營、擴大影響力，為城鄉均衡發展注入動能。日前舉辦「地方創生行動家＋」成果發布會，邀請國發會副主委彭立沛、國土處處長黃文彥及學者專家與會，並集結近兩年參與專案的創生團隊與企業志工齊聚一堂，分享跨域共創的成果與經驗。

凱基金控致力運用企業資源與深度陪伴，建立在地永續發展支持系統。因此，自2024年起推出「地方創生行動家＋」志工專案，結合集團內具備金融、管理、行銷、ESG等專業背景志工，實際走入地方，與創生團隊共同盤點營運痛點與發展瓶頸，並透過B型企業5% Design Action顧問引導，運用服務設計攜手共創解決方案，強化團隊永續經營基礎。

發布會中，彭立沛以「連結本業與志業，打造韌性台灣」為題，期勉志工與創生團隊連結本業與志業，實踐生命價值，也建構公民立業的行動網絡，打造永續、公益、共好的台灣。

凱基金控副董事長沈榮津致詞時表示，集團同仁以自身專業投入地方，跨地區、跨部門協作，實際回饋社會，是「ONE KGI」精神最佳實踐。他肯定多位高階主管親身加入志工行列，深化集團對地方創生支持，讓企業文化與地方創生緊密連結，實現促進同仁多元成長並深具社會價值的幸福企業。

「地方創生行動家＋」專案於2025年共辦理三梯次，支持全台18家地方創生團隊，培力105位企業志工，其中包括七位副總級以上主管。每一梯次歷時三個月，志工運用自身專業，為創生團隊優化財務架構、設計與企業合作的商業模式，共創在地永續經營的解決方案。專案推動兩年以來，已幫助創生團隊創造超過新台幣1,000萬元的商業效益。

除專業賦能，凱基金控也創業界之先成立「地方創生資源媒合委員會」作為整合平台，2025年成功媒合90項資源，涵蓋人力諮詢、ESG合作活動、員工餐廳採購、福委會訂購年節禮盒等，以實際商業合作提供創生團隊更全面的支持。

團隊 永續 主管

延伸閱讀

印尼直聘再擴大開放營造、屠宰及海洋漁撈專案選工

影／不讓病人多受一次苦 屏基團隊化身發明家 創新成果申請專利

影／北市萬華3家養生館屢被查獲性交易 正俗專案斷水斷電

黃國昌：藍白整合先談政策及願景 再簽正式協議選出最強團隊

相關新聞

獨／戴口罩不能在ATM領錢？避免擾民 金管會將朝三大方向拍板

為了能「逮」到車手，到底戴口罩或安全帽者能否在ATM領錢？據了解，銀行局已在去年12月23日邀集約10家銀行開會討論，政...

外資淨匯入餘額飛越10兆 顯示對台長線信心升溫 股市資金動能無虞

金管會昨（6）日公布，2025年12月外資淨匯入44億美元，全年累計淨匯入達368.3億美元（約新台幣1.15兆元），寫...

保險資金注入公建、策略性產業 金管會研議三誘因

鼓勵保險資金投入國內公建、策略性產業，金管會研議三大措施，一、開放投資非掛鉤長照事業，二、推動五大信賴產業鼓勵方案，三、...

台幣短期活存優利 喊到15%

各銀行陸續公布2026年上半年的新台幣活儲優惠方案，為吸引新開戶者，國銀也祭出小額且短期高利優惠方案，其中聯邦銀行、樂天...

保險品質獎 玉山金奪「最值得推薦」特優

《現代保險雜誌》於昨（6）日舉行「2026保險品質獎」頒獎典禮，玉山金控榮獲「最值得推薦」特優，由金管會主委彭金隆親自頒...

金管會罰緩收入未達標

金管會2025年預算案中，預估罰鍰收入約2億6,337萬元，昨（6）日實際統計共2億0,255萬元，達成率約76.9％，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。