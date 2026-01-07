保險品質獎 富邦金集團九大殊榮到手

2026保險品質獎頒獎典禮昨（6）日舉行，富邦金控（2881）第四度榮獲「最值得推薦」特優；富邦人壽連十年獲「知名度最高」、「業務員最優」、「理賠服務最好」、「最值得推薦」四項特優。

富邦產險連24屆獲「最佳形象」、「最佳專業」、「最佳售後服務」及「最值得推薦」四項特優，富邦金控及旗下子公司共獲九項特優，展現富邦以客戶核心、長期深耕的服務品質與經營成果，備受大眾肯定。

富邦金控董事長蔡明興表示，此次富邦金控、富邦人壽、富邦產險獲《現代保險雜誌》「2026保險品質獎」九項特優肯定，不僅是市場與消費者對富邦長期深耕客戶服務與專業價值的高度肯定，更是對團隊持續精進的鼓勵。

未來，富邦金將持續秉持「正向力量 成就可能™」品牌精神，穩健朝「成為亞洲一流金融機構」願景邁進。

富邦人壽總經理陳世岳表示，秉持誠信、親切、專業、創新等核心價值，持續串聯AI數位智能，深化金融保險服務、推出多元保險商品，十度摘下「業務員最優」等四項特優殊榮，感謝客戶與社會大眾對富邦人壽的肯定與信任。

富邦人壽整合金控資源，提供一站式金融服務，並致力提升業務員專業能力，優化數位輔助工具，透過健檢百保箱快速分析客戶保障缺口，並以FBFLi智能業務管理系統維繫客群關係；在售後服務上也持續創新、升級作業流程。更從保險本業出發推動微型保單，充分發揮保險守護功能、實踐永續承諾。

富邦產險總經理賴榮崇表示，富邦產險不斷追求創新，以成為客戶的「全方位風險管理顧問」為目標，透過數據科技提升企業投保決策透明與核保可信度，開發「企業保險智能規劃系統」，亦研發「太陽能板異常智能辨識系統」，即時發現潛在風險與效能問題。

針對如綠電、資安等新興風險，富邦產險亦提供企業客戶專業諮詢，持續研發各項專利科技深化氣候風險管理及損害防阻服務，協助企業客戶在ESG轉型中穩健前行。