金管會統計2025年罰鍰收入出爐 達標率不到8成

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
金管會例行記者會，左起為保險局主秘古坤榮、金管會主秘尚光琪、銀行局副局長王允中，以及視訊會議中的證期局副局長黃厚銘。記者黃于庭／攝影
金管會2025年預算案中，預估罰鍰收入約2億6,337萬元，6日實際統計共2億0,255萬元，達成率約76.9％，已連續4年未達標，罰鍰收入較2024年全年度的1億7,786.5萬元增加13.88％，件數則減少10件，主因是裁罰金額高的案件量較多，但實際裁罰金額仍創近7年次低。

根據金管會統計，2025年對於金融機構裁罰案件共111件，加計對上市櫃公司裁罰186件，總裁罰件數達297件，年減10件，裁罰金額2億0,255萬元，達成率76.9％，已連續四年未達標。2022～2024年金管會編列罰鍰收入預估分別為2億9,136萬元、3億2,853萬元、2億7,468萬元，實際達成率分別為87％、77.3％和64.8％。

銀行局副局長王允中指出，銀行局方面統計裁罰案件為17件，年減1件，合計金額為7,034萬元，年增幅達64.56％，主因是裁罰金額高的案件數較多，包含臺銀2,200萬元、國泰世華銀1,200萬元及上海商銀1,200萬元。若進一步與2022、2023年的裁罰金額1億0,912萬元和1億3,089.5萬元比較，仍明顯減少3成以上。

證期局統計2025年證券業裁罰案共40件、投信投顧業10件、期貨業8件，合計58件，年減4件，罰鍰金額共2,885萬元，年減73萬元，其中，證券業遭罰2,028萬元，也是證券期貨業中增加最多，年增15.1％；上市櫃公司方面，2025年裁罰件數共186件，裁罰金額為4,934萬元，較2024年的193件、5,064萬元減少。

若進一步將2022～2025年相比，2024年證券期貨業和上市櫃公司無論在裁罰件數或金額方面，皆為近四年最高。

證期局副局長黃厚銘分析，主因是2025年裁罰案件數減少，造成罰鍰金額減少，若以全年度裁罰金額前五大來看，分別有國泰投信、復華投信、永豐金證券、京城證券和元大證券，5家都被罰120萬元。

保險局主秘古坤榮表示，保險業2025年遭罰36件、金額5,402萬元，較2024年增加2件、金額減少88萬元，主因為2024年檢查局有針對保經代進行專案檢查，部分裁罰案計算至2025年，導致案件量增，全年度前三大罰鍰金額為明台產險900萬元，以及台灣人壽兩件分別為720萬元和370萬元。

進一步統計保險業2022～2024年裁罰案分別有65件、27件和34件，金額為7,770萬元、5,245萬元和5,490萬元。

