「中國信託財管鼎鑽卡」上市 9項專屬回饋及禮遇

在資金流動快速、投資選項日益多元的時代，高資產族群追求資產配置的報酬表現外，更隨著財富規模成長，聚焦質感生活與頂級金融服務。中信銀行洞察需求轉變，正式推出全新「中國信託財管鼎鑽卡」，以財富管理思維為核心，串聯支付、消費與生活場景，精心設計包含豪奢酒店、消費回饋等9大專屬回饋及禮遇，提供高資產客戶精緻服務的頂級信用卡，打造全方位的細緻生活體驗。

「中國信託財管鼎鑽卡」結合會員等級提供差異化權益方案，已開放往來總額達新臺幣300萬元的「首富家（含）以上」財富管理會員申辦。回饋機制主打「免切換、現金回饋無上限」，鼎富家（含）以上會員可享國內消費1%、海外消費最高3%現金回饋，首富家則國內消費0.8%、海外消費1.2%，滿足高資產族群常態消費需求，無論是家庭旅遊、子女教育支出、百貨周年慶採購或保險費用等高金額支付，皆可享有不設上限的回饋，讓消費轉化為長期累積的價值。

值得一提的是，中國信託銀行將財富管理客戶熟悉的尊榮服務，延伸至日常生活，「中國信託財管鼎鑽卡」卡友可享全球逾4,200家頂級酒店的房型升等、提前入住、延後退房與消費抵用金尊榮禮遇；國內則整合百貨免費停車、米其林餐廳優先訂位、星級飯店餐飲折扣等優惠。因應高齡化人口趨勢，中信銀行亦前瞻布局健康與樂齡服務，提供高端健診與VIP特約門診諮詢預約。

針對財富管理客戶頻繁穿梭國際的商務或出國旅遊需求，「中國信託財管鼎鑽卡」亦提升雙幣結付及交通權益。國外消費事先約定中信銀行美元或日圓存款帳戶，直接以約定外幣付款，將不受匯率波動影響，享美元或日圓雙幣結付優勢；符合財富管理會員資產且歸戶消費皆達門檻，依會員等級享有最高6次交通禮遇，可用於兌換機場接送、高鐵車票或機場貴賓室三擇一。此外，財富管理會員鼎富家（含）以上客戶持卡消費達門檻且使用「中國信託鼎極卡」機場接送服務，亦同時再享規格升級禮遇，涵蓋車型免費升等、免收夜間加成與免收跨區加價等服務。再者，中信銀行將熱門演唱會、球賽、展演等藝文娛樂納入服務版圖，有機會為客戶預先保留專屬席次。