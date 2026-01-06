金管會加強控管防詐 金融機構最新警示帳戶月減1.2%

近年詐騙猖獗，金管會指出，金融機構過去每月警示帳戶約增加2,000～3,000戶，自2025年4月加強控管後，6月起每月增加數降至百戶或呈現負成長，月增率明顯趨緩，2025年11月底統計最新警示帳戶數15萬2,888戶，較前月底減少1,866戶或1.2％，並有4家金融機構列入警示帳戶觀察名單。

金管會去年訂出警示帳戶觀察指標，包含當月警示戶占所有金融機構比率／存款戶市占率，以及單月警示戶新增戶數月增率／警示戶新增戶數之同業均月增率，當上述二項指標皆超過100％，便列入觀察名單，截至2025年11月底共有4家入列於名單中。

為降低民眾受騙，金管會持續督促金融機構積極辦理臨櫃關懷提問，2023年金融機構臨櫃關懷客戶攔阻件數達1萬1,300件、金額達76億元，2024年攔阻1萬3,580件、金額達102億元，2025年前11月攔阻1萬3,237件、金額達104億元，總計約282億元。

金管會6日再次重申，金管會「不會」主動聯繫民眾協助處理金融帳戶問題，「不會」管制或凍結民眾金融帳戶，「不會」要求民眾繳納保障金、扣押金、風控金、驗證金、滯留金等款項，呼籲民眾勿輕信此類假冒公務人員或假冒機構公文書的詐騙手法。

銀行局副局長王允中指出，近期有一位女性陪父親前來金管會向銀行局求證是否有官員要求父親匯款，經多次說明解釋局裡查無此人、此為冒名詐騙後，民眾終於被勸退、不再堅持匯款。

王允中強調，金管會及銀行局不會介入民眾日常金融交易活動，也無留存或監控民眾金融帳戶和交易往來資料，更不會主動透過如電話、簡訊、電子郵件、Line訊息等方式通訊、傳送公文書聯繫民眾，也不會以管制或凍結民眾帳戶為由，要求提供個人金融卡、存摺、密碼等相關資料，更不會以涉嫌洗錢資恐、違法匯兌、內線交易等犯罪偵辦，要求繳納保證金、扣押金、風控金、驗證金、滯留金等款項。

金管會呼籲，為保護自身財產安全，請民眾強化識詐能力及提高防詐警覺，如接獲疑似詐騙電話、簡訊、社群媒體訊息或網路連結等，可報警或撥打165反詐騙專線尋求協助，並牢記切勿輕易提供個人金融卡、帳戶相關資料，或依他人指示提款、匯款或轉帳，以保障自身財產安全。