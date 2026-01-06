富邦獲保險品質獎九項特優 蔡明興：朝成為亞洲一流金融機構願景邁進

《現代保險雜誌》6日舉行「2026保險品質獎」頒獎典禮，富邦金控（2881）第四度榮獲「最值得推薦」特優；富邦人壽連續十年獲「知名度最高」、「業務員最優」、「理賠服務最好」、「最值得推薦」四項特優；富邦產險則連續24屆獲「最佳形象」、「最佳專業」、「最佳售後服務」及「最值得推薦」四項特優，富邦金控及旗下子公司共獲九項特優，展現富邦以客戶核心、長期深耕的服務品質與經營成果，備受大眾肯定。

富邦金控董事長蔡明興表示，此次富邦金控、富邦人壽、富邦產險獲《現代保險雜誌》「2026保險品質獎」九項特優肯定，不僅是市場與消費者對富邦長期深耕客戶服務與專業價值的高度肯定，更是對團隊持續精進的鼓勵。未來，富邦金控將持續秉持「正向力量 成就可能™」品牌精神，結合金融專業、科技創新與永續思維，提供消費者與企業更完整多元的金融服務，穩健朝「成為亞洲一流金融機構」的願景邁進。

富邦人壽總經理陳世岳表示，秉持誠信、親切、專業、創新等核心價值，持續串聯AI數位智能，深化金融保險服務、推出多元保險商品，十度摘下《保險品質獎》「業務員最優」、「理賠服務最好」、「知名度最高」和「最值得推薦」四項特優殊榮，感謝客戶與社會大眾對富邦人壽的肯定與信任。

不僅整合金控資源，提供一站式金融服務，並致力提升業務員專業能力，優化數位輔助工具，透過健檢百保箱快速分析客戶保障缺口，並以FBFLi智能業務管理系統維繫客群關係，深獲客戶放心託付；在售後服務上也持續創新、升級作業流程，全面提升客戶體驗，持續拓展多元理賠申請管道，展現高效且細緻的應對，讓客戶深感安心。

亦持續發揮國民品牌影響力，從保險本業出發推動微型保單，也攜手公益團體關懷獨居長者、高齡失智、罕見疾病病友、偏鄉癌友等弱勢族群，更優化球場無障礙設施、打造身障運動員友善環境等行動，全力推廣運動平權，充分發揮保險守護功能、實踐永續承諾。

富邦產險已連續24屆榮獲保險品質獎「最佳形象」、「最佳專業」、「最佳售後服務」及「最值得推薦」共四項特優，深受企業的青睞與肯定。

富邦產險總經理賴榮崇表示，富邦產險不斷追求創新，以成為客戶的「全方位風險管理顧問」為目標，透過數據科技提升企業投保決策透明與核保可信度，開發「企業保險智能規劃系統」，為企業客戶即時量身訂製保障規劃，提供企業客戶更精準可信的保障建議。亦研發「太陽能板異常智能辨識系統」，利用空拍機搭載先進紅外線熱成像技術，配合人工智慧演算法與GPS定位技術，在短時間內對大面積的太陽能案場進行全面檢測，即時發現潛在風險與效能問題。針對如綠電、資安等新興風險，富邦產險亦提供企業客戶專業諮詢，持續研發各項專利科技深化氣候風險管理及損害防阻服務，協助企業客戶在ESG轉型中穩健前行。富邦產險各項專業表現，亦獲國內外多項獎項肯定，未來將持續發揮保險正向力量，實現保險穩定社會的價值。