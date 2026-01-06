全台大專瘋模擬交易！凱基證券校園競賽掀投資學習熱潮

證交所資料顯示，自2023年開放滿18歲可自行開戶後至2025年9月，台股20歲以下年輕投資人開戶占比已從3.06％大幅增加到4.73％，成為各年齡層中成長比例最高的一群。隨著投資年齡層逐年下降以及金融知識需求日益升高的趨勢，凱基證券持續透過更輕鬆、更容易理解的方式，推動金融教育的普及化，日前攜手全台大專院校舉辦「校園模擬交易競賽」，吸引超過3,500名學生熱情參與，展現年輕世代對投資理財的高度關注與學習熱情。

凱基證券本次「校園模擬交易競賽」，參與大專院校包含政治大學證研社、淡江大學財金系、臺北城市科技大學企管系、元培醫事科技大學企管系、嶺東科技大學財金系、明新科大財金系及高雄科技大學智慧商務系等系所社團，競賽期間學生透過凱基證券隨身e策略APP中的「模擬交易」功能進行交易，該功能與台股市場行情即時連動，交易操作畫面亦參照正式環境的下單流程，希望讓每一位投資新手在實際投資前，能夠熟悉交易流程，控管資金風險。

首次參賽的同學表示，這次在社團同學邀約一同參賽，雖然之前沒有台股交易的經驗，但在體驗模擬交易後，覺得非常有趣，市場行情的波動每天都很真實，當天收盤後就能立即知道獲利及排名，過程中更學習到投資組合配置及風險控管的重要性；模擬交易競賽還提供了選股教學，讓同學們能夠將選股策略實際應用於比賽中，不僅提升了對股市的理解，也激發了對金融領域的興趣。

此外，各校指導老師也高度肯定此活動對金融教育的實質幫助，讓同學們更認真去理解課堂上教的財務報表內涵，並且稱讚凱基證券校園模擬交易競賽，是理論與實務接軌的最佳橋樑。

凱基證券積極落實普惠金融並推動公平待客的理念，未來將持續深化與校園的合作，致力擴大金融教育的扎根，並透過創新科技與教學資源，打造更完善的學習平台，協助年輕世代建立正確的投資理財觀念。