三商壽目標成為最能創造價值的專業壽險 蟬聯「保險品質獎」四獎項

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
三商美邦人壽總經理陳宏昇(右圖右)、行銷長張財源(左圖右)代表接受「保險品質獎」獎盃。三商美邦人壽／提供
三商美邦人壽總經理陳宏昇(右圖右)、行銷長張財源(左圖右)代表接受「保險品質獎」獎盃。三商美邦人壽／提供

三商美邦人壽（2867）深耕台灣保險市場，優質專業服務與好口碑深獲肯定。《現代保險雜誌》舉辦2026「保險品質獎」，三商美邦人壽囊括「知名度最高」特優，以及「業務員最優」優等、「理賠服務最好」優等，與「最值得推薦」優等共四獎項。頒獎典禮於6日登場，總經理陳宏昇、行銷長張財源，以及業務通路本部副總經理左南興，代表接受金管會主委彭金隆與現代保險雜誌發行人林麗銖頒贈獎盃。

《現代保險雜誌》每年透過全國消費者保險購買行為調查，反映保險公司在市場之評價。三商美邦自創立以來，素以專業、高素質的業務員通路自豪，加上齊全的投資型與保障型保險商品線，30多年來深獲保戶信賴，更在今年第十三度榮獲「保險品質獎」四獎項肯定，顯見該公司經營成果豐碩。

從「一句承諾 一生的朋友」之品牌精神出發，三商美邦人壽去年推出形象廣告《老爸的頭號粉絲》，結合抽獎活動，期盼搭起讓兩個世代互相理解的橋樑，成為彼此應援的力量；也持續辦理樂齡長者、偏鄉學童、罕病患者等弱勢族群關懷活動，同時因應日益嚴重之詐騙風險，堅持強化防詐行動。懷抱著用心陪伴保戶的初衷，以實際行動實現對保戶及社會的承諾，該公司成為保戶及大眾最值得依靠的後盾，也因此連十三年在「知名度最高」、「最值得推薦」項目，獲得保險消費者肯定。

三商美邦致力提供業務員全面的培訓支持，推動進階金融證照輔考班，不僅強化業務同仁的專業度，更能精準掌握客戶需求，規劃最適合的保險產品。該公司也在數位轉型的浪潮中，積極提升數位服務品質，優化業務與保戶服務流程，提供全方面優質的保險、理賠服務。展望新年，三商美邦人壽將持續發揮永續影響力，優化公司經營體質，邁向「最能創造價值的專業壽險公司」之目標。

保險 三商美邦人壽 雜誌

