壽險業新制上路助貶新台幣？央行：影響可控

壽險業會計匯率新制上路，有助於減少避險成本，不過壽險業美元買盤湧現，成為推動新台幣貶值的力道之一。中央銀行外匯局長蔡烱民今天指出，壽險新制上路確實使美元買盤增加，但業者必須提前告知央行，以利分散資金，減少匯率波動，目前影響可控。

壽險業會計匯率新制今年上路，可降低壽險業避險成本，不過觀察近日新台幣匯率波動，匯銀人士直言，除了外資匯出，壽險業美元買盤也成為另一股推動新台幣貶值的力道。

蔡烱民說，壽險業主要避險工具有兩種，一是無本金交割遠期外匯（NDF），一是換匯交易（SWAP），前者於海外交易，不影響國內即期市場，但後者可能出現業者SWAP到期之後不續做，或是減部位，導致壽險業必須於即期市場買進美元交割，將使新台幣匯市的美元需求增加。

媒體關注壽險業美元買盤增加，是否將推動新台幣貶值，蔡烱民表示，外匯市場不論需求方還是供給方，都有默契必須遵守分散原則，避免對市場造成太大影響；壽險業也必須提前告知央行，以利央行掌握對市場影響。

蔡烱民進一步指出，雖然壽險業美元需求增加，但外資對匯市的影響還是比壽險大，而且壽險業的美元需求「分散後是可控的」，尚在即期市場可以承受的範圍。

媒體追問，壽險業美元需求是短期還是長期，蔡烱民表示，目前很難下定論，要看後續壽險業降避險部位的情形，看他們是否會繼續申請，但央行會請業者秉持分散原則，確認影響可控。