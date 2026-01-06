快訊

F-16戰機失事 賴總統指示全力搜救：務必以確保人員平安為最高目標

台灣人為何這麼愛去日本玩？一票人曝3誘因：哪一國比得上

空軍證實！F-16戰機豐濱外海失聯 飛行員跳傘搜救中

壽險業新制上路助貶新台幣？央行：影響可控

中央社／ 台北6日電
中央銀行外匯局長蔡烱民今天指出，壽險新制上路確實使美元買盤增加，但業者必須提前告知央行，以利分散資金，減少匯率波動，目前影響可控。路透
中央銀行外匯局長蔡烱民今天指出，壽險新制上路確實使美元買盤增加，但業者必須提前告知央行，以利分散資金，減少匯率波動，目前影響可控。路透

壽險業會計匯率新制上路，有助於減少避險成本，不過壽險業美元買盤湧現，成為推動新台幣貶值的力道之一。中央銀行外匯局長蔡烱民今天指出，壽險新制上路確實使美元買盤增加，但業者必須提前告知央行，以利分散資金，減少匯率波動，目前影響可控。

壽險業會計匯率新制今年上路，可降低壽險業避險成本，不過觀察近日新台幣匯率波動，匯銀人士直言，除了外資匯出，壽險業美元買盤也成為另一股推動新台幣貶值的力道。

蔡烱民說，壽險業主要避險工具有兩種，一是無本金交割遠期外匯（NDF），一是換匯交易（SWAP），前者於海外交易，不影響國內即期市場，但後者可能出現業者SWAP到期之後不續做，或是減部位，導致壽險業必須於即期市場買進美元交割，將使新台幣匯市的美元需求增加。

媒體關注壽險業美元買盤增加，是否將推動新台幣貶值，蔡烱民表示，外匯市場不論需求方還是供給方，都有默契必須遵守分散原則，避免對市場造成太大影響；壽險業也必須提前告知央行，以利央行掌握對市場影響。

蔡烱民進一步指出，雖然壽險業美元需求增加，但外資對匯市的影響還是比壽險大，而且壽險業的美元需求「分散後是可控的」，尚在即期市場可以承受的範圍。

媒體追問，壽險業美元需求是短期還是長期，蔡烱民表示，目前很難下定論，要看後續壽險業降避險部位的情形，看他們是否會繼續申請，但央行會請業者秉持分散原則，確認影響可控。

壽險業 新台幣 外匯市場

延伸閱讀

台股3萬點 外資、壽險匯出 台幣貶破31.5 淪最弱亞幣

金融業去年前11月賺9,508億

發債規模超越現金增資

為何壽險業發債額 連三年「年年破千億元」？

相關新聞

金融市場今年面臨三大變數 法人建議這樣因應就對了

全球金融市場2026年面臨美國期中選舉、美聯準會（Fed）主席改選，及人工智慧（AI）技術加速發展等三大變數交錯影響。群...

年薪破百最好貸！利率比年薪逾300萬族還低 專家：差在這

限貸令上路後，2025年全國移轉量創八年新低，台灣房屋集團趨勢中心觀察聯徵中心最新資料，近兩年樣本數從2024年第3季的...

銀價大漲 馬年套幣售價創史上新高

中央銀行今（6）日宣布，將委請台灣銀行公開發售「丙午馬年生肖紀念套幣」，為第三輪生肖紀念套幣系列的第十套，自即日起開放民...

落實創新數位服務 國泰金控與國壽、國泰產險再創保險品質獎大滿貫

《現代保險》雜誌於「2026保險品質獎」頒獎典禮揭曉「第32回全國最佳壽險公司暨金控公司排行榜」、「第24回千大企業保險...

金管會加強控管防詐 金融機構最新警示帳戶月減1.2%

近年詐騙猖獗，金管會指出，金融機構過去每月警示帳戶約增加2,000～3,000戶，自2025年4月加強控管後，6月起每月...

壽險業新制上路助貶新台幣？央行：影響可控

壽險業會計匯率新制上路，有助於減少避險成本，不過壽險業美元買盤湧現，成為推動新台幣貶值的力道之一。中央銀行外匯局長蔡烱民...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。